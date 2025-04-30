Костюк у боротьбі поступилася першій ракетці світу і не змогла вийти в півфінал у Мадриді

Марта Костюк (36) не змогла вийти у півфінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У чвертьфінальній грі вона у серйозній боротьбі поступилася першій ракетці світу білорусці Аріні Сабалєнці.

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 7:6(4), 7:6(7) на користь так званої "нейтральної" спортсменки.

Поєдинок проходив за умов сильного вітру, що серйозно позначилося на якості тенісу. Костюк зі старту матчу спробувала здивувати суперницю атакувальною грою, і це приносило певний успіх. Боротьба точилася у кожному геймі, обидві тенісистки мали багато брейк-пойнтів, але ніяк не могли реалізувати жодного.

Марті все ж вдалося взяти подачу суперниці за рахунку 4:4. Однак подати на сет в неї не вийшло, хоч українка мала один сет-пойнт. Справа дійшла до тай-брейку, де Сабалєнка одразу захопила лідерство і наздогнати себе не дозволила – 7:6(4).

На початку другої партії тенісистки обмінялися брейками, а надалі тримали свої подачі до рахунку 5:5. Тут білорусці вдалося зробити ще один брейк, однак Марта проявила бійцівські якості, відіграла матч-пойнт і перевела сет на ще один тай-брейк.

Цього разу вже Костюк отримала перевагу, а за рахунку 5:4 на її користь стався скандальний епізод. Сабалєнка не подала першу подачу, а другу відмовилася виконувати, пославшись на сильний дощ, який розпочався в Мадриді.

Суддя на вишці оголосила паузу, під час якої на центральному корті закрили дах. Витівка не допомогла білорусці, Костюк виграла шосте очко і заробила подвійний сет-пойнт. Реалізувати його не вдалося, як і третій незабаром, а вже свій матч-пойнт Сабалєнка не прогавила, вигравши тай-брейк з рахунком 9:7.

The heart of a fighter! ♥️@SabalenkaA passes Kostyuk's test and is into the semifinals! #MMOpen pic.twitter.com/XtAXeXfPwp — wta (@WTA) April 30, 2025

За матч Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 3 брейки з 16 можливостей. Її суперниця завершила гру з тією самою статистикою, тільки брейк-пойнтів мала менше, 9.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 30 квітня

Аріна Сабалєнка (-) – Марта Костюк (Україна) 7:6(4), 7:6(7)

Це була третя зустріч суперниць, у всіх перемогла білоруска. У півфіналі Сабалєнка зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної (17).

Костюк вперше у кар'єрі дійшла до чвертьфіналу турніру в Мадриді. В рейтингу WTA наступного тижня вона повернеться до топ-30 і посяде 27 позицію.

Нагадаємо, що трохи раніше Еліна Світоліна розгромила японку Моюку Учідзіму (56) і вийшла у півфінал змагання у Мадриді.