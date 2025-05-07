Костюк оформила розгром у стартовому матчі престижного турніру в Римі

Марта Костюк (27) легко вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вона розгромила філіппінську тенісистку Александру Еалу (70).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:1 на користь українки.

Хід зустрічі багато в чому визначив її перший гейм. Він тривав більше десяти хвилин, і забрати його вдалося Костюк з п'ятого брейк-пойнту. Після цього Марта заграла впевнено й розкуто. Під час перегляду виникало питання, як Еала місяць тому змогла дістатися до півфіналу "тисячника" в Маямі.

Єдиний гейм у грі філіппінська тенісистка зуміла взяти за рахунку 0:6, 0:4. Він же став її останнім успіхом у поєдинку.

Зазначимо, що Костюк 11 раз виграла сет під нуль в основній сітці WTA-туру й третій цього року. В усіх 11 поєдинках, де таке траплялося, українка перемагала.

On another level 📈@marta_kostyuk puts on a dominate showing to knock out Eala 6-0, 6-1.#IBI25 pic.twitter.com/pAVWoX4NtC — wta (@WTA) May 7, 2025

За матч Марта 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло, 7 травня

Марта Костюк (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 6:0, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти австралійки Дар'ї Касаткіної (15), яка нещодавно змінила своє російське громадянство.

Нагадаємо, що визначилася суперниця Еліни Світоліної по другому колу турніру в Римі. Перша ракетка України зустрінеться з Джессікою Бузас Манейро (72, Іспанія).