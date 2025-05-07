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Костюк оформила розгром у стартовому матчі престижного турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 7 травня 2025, 23:49
Костюк оформила розгром у стартовому матчі престижного турніру в Римі
Марта Костюк
WTA

Марта Костюк (27) легко вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. У стартовому матчі вона розгромила філіппінську тенісистку Александру Еалу (70).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:1 на користь українки.

Хід зустрічі багато в чому визначив її перший гейм. Він тривав більше десяти хвилин, і забрати його вдалося Костюк з п'ятого брейк-пойнту. Після цього Марта заграла впевнено й розкуто. Під час перегляду виникало питання, як Еала місяць тому змогла дістатися до півфіналу "тисячника" в Маямі.

Єдиний гейм у грі філіппінська тенісистка зуміла взяти за рахунку 0:6, 0:4. Він же став її останнім успіхом у поєдинку.

Зазначимо, що Костюк 11 раз виграла сет під нуль в основній сітці WTA-туру й третій цього року. В усіх 11 поєдинках, де таке траплялося, українка перемагала.

За матч Марта 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло, 7 травня

Марта Костюк (Україна) – Александра Еала (Філіппіни) 6:0, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти австралійки Дар'ї Касаткіної (15), яка нещодавно змінила своє російське громадянство.

Нагадаємо, що визначилася суперниця Еліни Світоліної по другому колу турніру в Римі. Перша ракетка України зустрінеться з Джессікою Бузас Манейро (72, Іспанія).

Internazionali BNL d'Italia Марта Костюк WTA 1000 Александра Еала

Internazionali BNL d'Italia

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