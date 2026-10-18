Калініна потрапила до основної сітки турніру WTA 500 у Нінбо в статусі "лакі-лузера"

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) зіграє в основній сітці турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо у статусі "лакі-лузера". Змагання відбудуться з 19 по 25 жовтня.

В першому колі Калініна зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (33). Спортсменки зустрічалися між собою у 2017 році у чвертьфіналі грунтового турніру в Марселі. Тоді Паоліні виявилася сильнішою.

18 жовтня Ангеліна не зуміла дограти поєдинок фіналу кваліфікації в Нінбо, знявшись у першому сеті матчу проти "нейтральної" Александри Саснович (118).

Окрім Калініної, в основі турніру в Нінбо виступить друга ракетка України Марта Костюк (10). Киянка посіяна під третім номером і розпочне боротьбу з другого кола. Там вона зіграє з переможницею матчу між китаянкою Го Ханьюй (240) та "нейтральною" Єкатериною Александровою (24).