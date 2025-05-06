Еліна Світоліна: всі дороги ведуть до Риму

Ґрунтовий сезон у тенісисток у самому розпалі. Тільки три дні тому завершився турнір серії WTA 1000 у Мадриді, а вже сьогодні, 6 травня, стартує змагання аналогічної категорії в Римі.

Враховуючи блискучу поточну форму Еліни Світоліної, а також її титули у столиці Італії в 2017-2018 роках, "Чемпіон" замість традиційного прев’ю до турніру пропонує згадати римські звитяги першої ракетки України. Тим більше, що можна прослідкувати певні паралелі тих часів з нинішніми.

Вмикаємо віртуальну машину часу і повертаємося у 2017 рік.

2017

Тоді Світоліній було 22 роки, рівно стільки, як Марті Костюк зараз. Проте, на відміну від своєї молодшої партнерки по збірній України, на момент старту сезону-2017 Еліна вже мала у своєму доробку 4 титули та перебувала на 14 позиції у світовому рейтингу.

Вболівальники мали всі підстави сподіватися на подальший прогрес молодої тенісистки. І надії справдилися.

На початку лютого Світоліна виграла турнір серії International (зараз це WTA 250) на Тайвані. По-справжньому серйозних суперниць у неї там не було, однак завжди потрібно пам’ятати про важливість у жіночому тенісі позитивного ментального стану.

Далі послідували дві перемоги за збірну над австралійками у Кубку Федерації (колишня назва Кубку Біллі Джин Кінг) у Харкові. Ех, були часи...

Після серії вдалих виступів прийшла найбільша перемога в кар’єрі. Світоліна виграла престижне змагання рівня Premier 5 у Дубаї.

Тут варто нагадати, що 8 років тому в календарі жіночого тенісу не було єдиної серії WTA 1000. Існували більш престижні турніри Premier Mandatory (Індіан-Веллс, Маямі, Мадрид і Пекін), за перемогу в яких спортсменка отримувала 1000 очок, і змагання Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Цинциннаті, Торонто/Монреаль та Ухань), де титул "коштував" 900 залікових пунктів.

У Дубаї Світоліна у вирішальних матчах здолала топових на той момент німкеню Анжелік Кербер та данку Каролін Возняцкі. Результатом став дебют молодої тенісистки в топ-10 світового рейтингу.

Виступи Еліни в Америці пропустимо, адже особливих успіхів там не було. Цікаво те, що сталося далі. На початку ґрунтового сезону, в середині квітня, Світоліна вирушила грати не в Штутгарт, на відміну від найсильніших спортсменок, які традиційно боролися там за «порше», а на International до Стамбула. І за явної переваги взяла там титул.

Нічого не нагадує? А якщо замінити Стамбул на Руан?

У Мадриді, правда, нічого не вийшло (і не буде виходити аж до 2025-го) – поразка на старті від Сайсай Чжен.

Зате все склалося якнайкраще у Римі!

Еліна Світоліна Getty images

Розпочала Світоліна з трудової перемоги у другому колі над Алізе Корне з епічним тай-брейком у другому сеті (13:11). Далі була несподівана поразка у першій партії від Мони Бартель. Ось тут Еліна нарешті увімкнулася на повну й у двох наступних сетах не віддала німкені жодного гейму!

У чвертьфіналі суперницею Світоліни стала Кароліна Плішкова. В ті роки Еліні часто не вдавалися матчі проти потужних чешок. З юності українка звикла діяти на корті в захисному стилі, який Плішкова, Петра Квітова успішно розбивали. На момент римського чвертьфіналу, рахунок очних зустрічей Еліни та Кароліни був 4:1 на користь останньої.

Той матч став переломним в особистому протистоянні. Світоліна збентежила опонентку несподівано атакувальним тенісом і святкувала перемогу в двох сетах. З того часу шляхи суперниць перетиналися ще чотири рази, і щоразу вигравала наша спортсменка.

Надалі не обійшлося без чималої частки фарту. Проте ми знаємо, кому зазвичай щастить.

У півфіналі схожа на Плішкову за манерою ведення гри Гарбіньє Мугуруса через травму знялася у середині першого сету. Симона Халеп у вирішальному поєдинку виграла першу партію, а в другій отримала пошкодження ноги. Матч вона дограла, однак тріумфувала Світоліна. Так Еліна здобула другу в сезоні перемогу на турнірі серії Premier 5, вперше підкоривши Рим.

Еліна Світоліна (справа) і Симона Халеп Getty images

А далі був Ролан Гаррос, який хочеться згадувати найменше, але обійти увагою ніяк не можна. У ті часи багато говорилося про так зване "прокляття Риму". Гравчиня, яка ставала переможницею турніру в столиці Італії, неодмінно програвала у Парижі.

Прокляття наздогнало Світоліну максимально болісним чином. У чвертьфіналі Ролан Гаррос вона програла Халеп, ведучи 6:3, 5:1. Багато хто вважає, що саме тоді Еліна була найближче до заповітного виграшу Grand Slam. Незважаючи на три півфінали "шоломів" пізніше.

Не вдалося Еліні у 2017-му й стати першою ракеткою світу. Після перемоги на третьому за рік турнірі Premier 5 у Торонто вона була недалеко від своєї другої тенісної мрії, однак подальші змагання провела відносно невдало. Завершила сезон Світоліна на шостій позиції в рейтингу WTA.

2018

Незважаючи на вдалий 2017 рік, Еліна Світоліна та її команда були не надто задоволені його підсумками. Можливо, враження зіпсував невдалий осінній відрізок.

При підготовці до сезону-2018 23-річна українка ухвалила сміливе рішення: перебудувати свою гру з захисного стилю на атакувальний. Особлива увага приділялася кращому переміщенню кортом, для чого Світоліна почала скидати вагу.

Існує думка, що зміна стилю пов’язана з відсутністю на той момент титулів Grand Slam у трьох найкращих гравчинь захисного плану у WTA-турі: Возняцкі, Халеп та Світоліної. Нібито в захисті "шоломи" не виграються.

За іронією долі, перші дві тенісистки з цього списку, які залишилися вірними собі, саме у 2018-му здобули титули, відповідно, на Australian Open та Ролан Гаррос. Українка подібними здобутками похизуватися досі не може.

Початок сезону для Світоліної був оптимістичним. У січні вона здобула перемогу на турнірі серії Premier (нині - WTA 500) у Брісбені та дійшла до чвертьфіналу Australian Open. У лютому стала чемпіонкою Прем’єра в Дубаї.

Проте, чим стрункішою зовнішньо ставала Еліна, тим більше проблем з’являлося в її грі. На перших ґрунтових турнірах – у Штутгарті та Мадриді – їй вдалося виграти лише по одному матчу.

Еліна Світоліна і Руслан Черней Фото з особистого архіву Руслана Чернея

У стартовому поєдинку в Римі Світоліна впевнено обіграла хорватку Мартич. Перший же сет матчу другого кола проти новоявленої австралійки Касаткіної вийшов шокуючим – «бублик» за 20 хвилин від тоді ще росіянки.

Можливо, саме цей провал усе змінив для Еліни на тому турнірі. Починаючи з середини другої партії, вона мала велику перевагу над суперницею і більше шансів обіграти себе не дала нікому.

Стало зрозуміло, до якого тенісу Світоліна прагнула за допомогою зміни стилю. Потужність її ударів трохи знизилася, зате вона встигала майже до всіх м’ячів і за найменшої можливості забирала ініціативу в розіграші, ганяючи суперниць по кутах.

Анжелік Кербер у чвертьфіналі намагалася пручатися, однак Еліна з будь-яким стилем гри була занадто складною суперницею для німкені. В період 2017-2018 років українка виграла усі 5 очних зустрічей проти неї.

Анетт Контавейт та Симона Халеп взагалі фактично не мали шансів у півфіналі та фіналі відповідно. Особливо це стосується румунки, яка отримала 0:6 у першій партії, вигравши у ній усього 8(!) розіграшів.

Еліна Світоліна з трофеєм Getty images

І все ж, "прокляття Риму" продовжувало діяти. На Ролан Гаррос Світоліна програла у третьому колі дивний матч румунці Бузарнеску, а Халеп взяла свій перший Grand Slam.

На жаль, римський Premier 5 став передостаннім вдалим турніром у 2018 році для Світоліної. Зміни в стилі гри спрацювали надалі лише раз – на Підсумковому турнірі в Сінгапурі, який Еліна блискуче виграла.

Далі було зниження рівня гри, зустріч із майбутнім чоловіком Гаелем Монфісом (кожен сам для себе може зробити висновок, чи пов’язані ці події між собою), народження доньки Скай та повернення до активних виступів два роки тому.

2025

Наприкінці 2024-го Світоліна зважилася на операцію заради вирішення проблеми з хронічною травмою ноги. Саме здоров’я не дозволило українці ще у 2023-му після чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону продовжити рух до еліти світового тенісу.

У поточному сезоні Еліна на першому ж турнірі сезону дійшла до чвертьфіналу Australian Open. Після цього два місяці особливих успіхів не було.

Виявилося, що для прориву потрібен моральний підйом. У квітні Світоліна спочатку допомогла збірній України вперше пробитися у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, вигравши два матчі. А потім поїхала набиратися впевненості не до Штутгарта, а до Руана (згадуємо Стамбул-2017).

Титул у Франції надав необхідний рівень впевненості. На "тисячнику" в Мадриді, де Еліна за всю кар’єру не вигравала два матчі поспіль, українка дійшла до півфіналу та вперше за три роки піднялася у топ-15 світового рейтингу. Є підстави сподіватися продовжити успішні виступи в Римі.

Поглянемо на сітку турніру й спробуємо оцінити шанси Світоліної на вдалий виступ.

Перше коло 30-річна спортсменка, як і всі сіяні, пропускає. У другому доведеться грати з переможницею матчу Бузас Манейро – Лі. Обидві суперниці хороші для входження в турнір.

Далі, скоріш за все, росіянка Самсонова. Для повільного римського ґрунту непоганий варіант. Забивати багато вінерсів тут складно, а якщо це не виходить, Самсонова часто починає помилятися.

Іга Швьонтек у 1/8 фіналу стане справжнім лакмусовим папірцем нинішнього стану Світоліної. Чинна чемпіонка турніру в Римі цього сезону ще не має жодного титулу й обігравати її можна навіть на улюбленому для польки покритті.

Чи вдасться?

На це питання відповідь дізнаємося за тиждень.