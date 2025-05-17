Світоліна знялася з турніру в Страсбурзі: відома причина

Еліна Світоліна (14) не виступить на грунтовому турнірі серії WTA 500 у французькому Страсбурзі, який пройде з 18 по 24 травня.

Про це повідомила тенісистка у своєму Instagram.

"Привіт, друзі! Невелике оновлення: на жаль, мені довелося знятися з турніру в Страсбурзі через невелику травму, яку я отримала в Римі. Ви всі знаєте, що Страсбург займає особливе місце в моєму серці – саме тут я виграла свій перший титул WTA після народження дитини. Мені дуже подобається грати тут, перед приголомшливою публікою. Хочу побажати Денису і всій команді ще одного чудового турніру. Сподіваюся повернутися сюди 2026 року. Зараз зосереджуюся на Ролан Гаррос. Дякую всім за розуміння!", – написала перша ракетка України.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна отримала першу суперницю на турнірі у Страсбурзі.