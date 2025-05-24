Соболєва тягне 13-літню нитку: підсумки кваліфікації Ролан Гаррос

Неймовірно, але факт: уже тринадцятий (!) рік поспіль українець чи українка долає сито кваліфікації Ролан Гарросу. Востаннє жодного нашого представника не було в основній сітці після відбору ще у 2012 році.

Минулого року цей рубіж підкорила дебютантка Юлія Стародубцева. А цього року естафету підхопила 21-річна Анастасія Соболєва (230-та ракетка світу), яка також уперше взяла участь у паризькому мейджорі – й одразу пробилася до основи.

Підопічна Івана Сергеєва за три матчі кваліфікації зробила більше, ніж просто перемоги – вона подарувала собі та українським уболівальникам казковий тиждень:

Перемога в першому колі над Гаррієт Дарт стала першою в кар’єрі на турнірах Grand slam (з четвертої спроби).

Перемога у другому колі над Жюлі Бельгравер здобута на другому центральному корті комплексу "РГ" – "Сюзанн Ленглєн". Зіграти перед багатотисячною публікою – це вже окрема нагорода, яка коштує набагато більше ніж просто перемога над гравчинею з четвертої сотні рейтингу (господарка кортів отримала "вайлд кард").

Перемога у фіналі над Франческою Джонс дозволила Анастасії стати 25-ю українкою, яка зіграє в основній сітці РГ.

ТОП українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand slam

(станом після кваліфікації РГ-2025):

Юлія Бейгельзимер – 38

Сергій Стаховський – 36

Ілля Марченко – 36

Леся Цуренко – 36

Ольга Савчук – 30

Олена Татаркова – 26

Марина Заневська – 23

Тетяна Перебийніс – 22

Юлія Вакуленко – 21

Катерина Байндл (Козлова) – 20

Дар’я Снігур – 18

Вікторія Кутузова – 17

Юліана Федак – 17

...Юлія Стародубцева – 14

Найбільше проходів в основу ГС через кваліфікацію

Леся Цуренко – 10 Ілля Марченко – 8 Юлія Бейгельзимер – 6 Сергій Стаховський – 6 Юлія Вакуленко – 5 Тетяна Перебийніс – 5

…

Анастасія Соболєва – 1

Українські проходи з кваліфікації на турніри Grand slam

28 – Roland Garros

23 – US Open

23 – Australian Open

17 – Wimbledon

Цьогоріч у кваліфікації РГ взяли участь троє українців:

Дар’я Снігур – не ґрунтовий гравець, зупинилася у другому колі, повторивши своє найкраще досягнення в Парижі.

Юлія Стародубцева – програла у фіналі кваліфікації, але зберігала шанс потрапити до основи як lucky loser. Поки єдиний вакантний слот дістався американці Тейлор Таунсенд (у зв’язку з відмовою Белінди Бенчич через травму).

У основній сітці Roland Garros-2025 Україну представлять п’ятеро тенісисток:

Марта Костюк

Еліна Світоліна

Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна

Анастасія Соболєва

Причому одразу чотири з них стартують у перший ігровий день – неділю, 25 травня.

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