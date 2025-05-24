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Соболєва тягне 13-літню нитку: підсумки кваліфікації Ролан Гаррос

Ігор Грачов — 24 травня 2025, 01:00
Arata Yamaoka
Соболєва тягне 13-літню нитку: підсумки кваліфікації Ролан Гаррос

Неймовірно, але факт: уже тринадцятий (!) рік поспіль українець чи українка долає сито кваліфікації Ролан Гарросу. Востаннє жодного нашого представника не було в основній сітці після відбору ще у 2012 році.

Минулого року цей рубіж підкорила дебютантка Юлія Стародубцева. А цього року естафету підхопила 21-річна Анастасія Соболєва (230-та ракетка світу), яка також уперше взяла участь у паризькому мейджорі – й одразу пробилася до основи.

Підопічна Івана Сергеєва за три матчі кваліфікації зробила більше, ніж просто перемоги – вона подарувала собі та українським уболівальникам казковий тиждень:

  • Перемога в першому колі над Гаррієт Дарт стала першою в кар’єрі на турнірах Grand slam (з четвертої спроби).
  • Перемога у другому колі над Жюлі Бельгравер здобута на другому центральному корті комплексу "РГ" – "Сюзанн Ленглєн". Зіграти перед багатотисячною публікою – це вже окрема нагорода, яка коштує набагато більше ніж просто перемога над гравчинею з четвертої сотні рейтингу (господарка кортів отримала "вайлд кард").
  • Перемога у фіналі над Франческою Джонс дозволила Анастасії стати 25-ю українкою, яка зіграє в основній сітці РГ.

ТОП українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand slam

(станом після кваліфікації РГ-2025):

Юлія Бейгельзимер – 38
Сергій Стаховський – 36
Ілля Марченко – 36
Леся Цуренко – 36
Ольга Савчук – 30
Олена Татаркова – 26
Марина Заневська – 23
Тетяна Перебийніс – 22
Юлія Вакуленко – 21
Катерина Байндл (Козлова) – 20
Дар’я Снігур – 18
Вікторія Кутузова – 17
Юліана Федак – 17
...Юлія Стародубцева – 14

Найбільше проходів в основу ГС через кваліфікацію

  1. Леся Цуренко – 10
  2. Ілля Марченко – 8
  3. Юлія Бейгельзимер – 6
  4. Сергій Стаховський – 6
  5. Юлія Вакуленко – 5
  6. Тетяна Перебийніс – 5

Анастасія Соболєва – 1

Українські проходи з кваліфікації на турніри Grand slam

  • 28 – Roland Garros
  • 23 – US Open
  • 23 – Australian Open
  • 17 – Wimbledon

Цьогоріч у кваліфікації РГ взяли участь троє українців:

  • Дар’я Снігур – не ґрунтовий гравець, зупинилася у другому колі, повторивши своє найкраще досягнення в Парижі.
  • Юлія Стародубцева – програла у фіналі кваліфікації, але зберігала шанс потрапити до основи як lucky loser. Поки єдиний вакантний слот дістався американці Тейлор Таунсенд (у зв’язку з відмовою Белінди Бенчич через травму).
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У основній сітці Roland Garros-2025 Україну представлять п’ятеро тенісисток:

  • Марта Костюк
  • Еліна Світоліна
  • Даяна Ястремська
  • Ангеліна Калініна
  • Анастасія Соболєва

Причому одразу чотири з них стартують у перший ігровий день – неділю, 25 травня.

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