Соболєва тягне 13-літню нитку: підсумки кваліфікації Ролан Гаррос
Неймовірно, але факт: уже тринадцятий (!) рік поспіль українець чи українка долає сито кваліфікації Ролан Гарросу. Востаннє жодного нашого представника не було в основній сітці після відбору ще у 2012 році.
Минулого року цей рубіж підкорила дебютантка Юлія Стародубцева. А цього року естафету підхопила 21-річна Анастасія Соболєва (230-та ракетка світу), яка також уперше взяла участь у паризькому мейджорі – й одразу пробилася до основи.
Підопічна Івана Сергеєва за три матчі кваліфікації зробила більше, ніж просто перемоги – вона подарувала собі та українським уболівальникам казковий тиждень:
- Перемога в першому колі над Гаррієт Дарт стала першою в кар’єрі на турнірах Grand slam (з четвертої спроби).
- Перемога у другому колі над Жюлі Бельгравер здобута на другому центральному корті комплексу "РГ" – "Сюзанн Ленглєн". Зіграти перед багатотисячною публікою – це вже окрема нагорода, яка коштує набагато більше ніж просто перемога над гравчинею з четвертої сотні рейтингу (господарка кортів отримала "вайлд кард").
- Перемога у фіналі над Франческою Джонс дозволила Анастасії стати 25-ю українкою, яка зіграє в основній сітці РГ.
ТОП українців за кількістю перемог у кваліфікаціях турнірів Grand slam
(станом після кваліфікації РГ-2025):
Юлія Бейгельзимер – 38
Сергій Стаховський – 36
Ілля Марченко – 36
Леся Цуренко – 36
Ольга Савчук – 30
Олена Татаркова – 26
Марина Заневська – 23
Тетяна Перебийніс – 22
Юлія Вакуленко – 21
Катерина Байндл (Козлова) – 20
Дар’я Снігур – 18
Вікторія Кутузова – 17
Юліана Федак – 17
...Юлія Стародубцева – 14
Найбільше проходів в основу ГС через кваліфікацію
- Леся Цуренко – 10
- Ілля Марченко – 8
- Юлія Бейгельзимер – 6
- Сергій Стаховський – 6
- Юлія Вакуленко – 5
- Тетяна Перебийніс – 5
…
Анастасія Соболєва – 1
Українські проходи з кваліфікації на турніри Grand slam
- 28 – Roland Garros
- 23 – US Open
- 23 – Australian Open
- 17 – Wimbledon
Цьогоріч у кваліфікації РГ взяли участь троє українців:
- Дар’я Снігур – не ґрунтовий гравець, зупинилася у другому колі, повторивши своє найкраще досягнення в Парижі.
- Юлія Стародубцева – програла у фіналі кваліфікації, але зберігала шанс потрапити до основи як lucky loser. Поки єдиний вакантний слот дістався американці Тейлор Таунсенд (у зв’язку з відмовою Белінди Бенчич через травму).
У основній сітці Roland Garros-2025 Україну представлять п’ятеро тенісисток:
- Марта Костюк
- Еліна Світоліна
- Даяна Ястремська
- Ангеліна Калініна
- Анастасія Соболєва
Причому одразу чотири з них стартують у перший ігровий день – неділю, 25 травня.
Ігор Грачов, спеціально з Парижа для Чемпіона