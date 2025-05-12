Костюк поступилася першій ракетці світу в четвертому колі турніру в Римі

Марта Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. В матчі четвертого кола вона поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці (-).

Матч тривав 2 години і 6 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 7:6(8).

Перша партія Костюк зовсім не вдалася. У першому геймі вона не реалізувала два брейк-пойнти, а у другому в боротьбі програла власну подачу. Після цього гра Марти розклеїлася, і до кінця сету вона змогла взяти лише один гейм – 1:6.

А ось друга партія вийшла по-справжньому цікавою. У багатьох геймах точилася запекла боротьба, здебільшого на подачах Сабалєнки. За рахунку 4:3 на свою користь Костюк нарешті вдалося реалізувати перший з одинадцяти (!) брейк-пойнтів у сеті. Марта вийшла подавати на партію... і програла свою подачу під нуль.

Суперниця відчула впевненість у власних силах, забрала ще два гейми й повела 6:5. Проте на матч подати не змогла, і справа перейшла на тай-брейк. Два тижні тому у Мадриді в очній зустрічі Сабалєнка виграла обидва таї, і сьогодні, на жаль, вона продовжила традицію. Костюк чинила шалений опір, мала один сет-пойнт, однак свій третій матч-пойнт все ж реалізувала "нейтралка".

The will to win 😤@SabalenkaA defeats a resurgent Kostyuk after a nail bitting second set, 6-1, 7-6(8)!#IBI25 pic.twitter.com/tmMBIl1LZg — wta (@WTA) May 12, 2025

За матч Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки з 14 можливостей. Її суперниця виконала 4 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

Четверте коло, 12 травня

Аріна Сабалєнка (-) – Марта Костюк (Україна) 6:1, 7:6(8)

Це була четверта зустріч суперниць, усі виграла "нейтральна" спортсменка. У наступному раунді змагань Сабалєнка зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (8).

Для Костюк цьогорічний виступ у Римі став найкращим у кар'єрі. Раніше вона ніколи не доходила до 1/8 фіналу в столиці Італії.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна обіграла американку Даніель Коллінз і вийшла у чвертьфінал турніру в Римі.