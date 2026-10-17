Калініна успішно стартувала у кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо

Ангеліна Калініна (48) із перемоги стартувала у кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо, обігравши швейцарку Симону Вальтерт (110).

Гра тривала 2 години 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

За матч Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 17 (!) помилок на подачі та 6 брейків.

BNB Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Півфінал кваліфікації, 17 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія) 6:4, 3:6, 6:3

Тенісистки зустрічалися втретє й неодмінно перемагала українка. У матчі за вихід до основної сітки турніру суперницею Калініної стане "нейтральна" Александра Саснович (118).

Нагадаємо, що півфінал кваліфікації у Нінбо раніше зуміла подолати українка Дар'я Снігур (42). Юлія Стародубцева (44) свою стартову зустріч програла.