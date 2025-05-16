Гофф у марафонському матчі здобула путівку в фінал турніру в Римі

Американка Коко Гофф (3) стала другою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Римі. У надскладному півфіналі вона здолала китаянку Чжен Ціньвень (8).

Зустріч тривала 3 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 7:6(4).

Гра рясніла затяжними геймами та величезною кількістю помилок. Наприклад, перший сет проходив 75 хвилин, за які обидві тенісистки зробили по 35 невимушених помилок. При цьому активно виграних м'ячів в обох було менше десяти.

Зате й поворотів сюжету матчу було хоч греблю гати. У тій самій першій партії до рахунку 5:3 перевага була на боці Гофф, наступні три гейми взяла Ціньвень, проте подати на сет не зуміла й програла тай-брейк.

У вирішальній партії до її середини американка вела з брейком. З рахунку 3:2 Гофф програла три гейми поспіль, з них два на власній подачі. Однак не дала подати китаянці на матч, і доля виходу в фінал вирішилася на тай-брейку. Як і в першому сеті, тринадцятий гейм залишився за Коко.

Never doubted my girl for even a minute! Coco Gauff off to the Italian Open finals for the first time in her career! It’s all about the mindset! https://t.co/c0Qf27BtHM pic.twitter.com/b33PgghjZC — kinglee (@kingdeelia) May 15, 2025

За матч Гофф 2 рази подала навиліт, зробила 15 (!) подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 4 рази помилилася на подачі та зробила 10 брейків.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Півфінал, 15 травня

Коко Гофф (США) – Чжен Ціньвень (Китай) 7:6(3), 4:6, 7:6(4)

Це була третя зустріч суперниць, в усіх перемогу святкувала американка. У вирішальному матчі турніру Гофф зіграє проти Жасмін Паоліні (5, Італія).

Нагадаємо, що напередодні Паоліні перемогла Пейтон Стернс (42, США) у своєму півфінальному матчі в Римі.