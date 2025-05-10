Коллінз обіграла чинну чемпіонку турніру в Римі та чекає на Світоліну

Американська тенісистка Даніель Коллінз (35) обіграла чинну чемпіонку турніру серії WTA 1000 в італійському Римі, другу ракетку Ігу Швьонтек з Польщі. У третьому раунді змагань представниця США виявилася сильнішою у двох сетах.

Зустріч тривала 1 годину 44 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:5.

За матч Коллінз 6 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 3 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Третє коло, 10 травня

Даніель Коллінз (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:1, 7:5

Це була дев'ята зустріч суперниць і лише друга перемога американки. У наступному раунді змагань Коллінз зіграє проти переможниці матчу між Еліною Світоліною (14, Україна) та Гейлі Баптист (90, США).

Швьонтек з наступного тижня вперше за три роки залишить топ-3 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у другому колі турніру в Римі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро у непростому матчі.