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Чжен Ціньвень вибила першу ракетку світу і вийшла у півфінал в Римі

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 22:06
Чжен Ціньвень вибила першу ракетку світу і вийшла у півфінал в Римі
Чжен Ціньвень
Getty Images

Китаянка Чжен Ціньвень (8) перемогла першу ракетку світу білоруску Аріну Сабалєнку у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася сенсаційним виграшем спортсменки з Піднебесної з рахунком 6:4, 6:3.

За матч Ціньвень 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та не зробила жодного брейку з 5 можливостей.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Чвертьфінал, 14 травня

Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:3

Це була сьома зустріч суперниць, і до сьогодні Сабалєнка не програвала. Перший же очний матч на грунті завершився перемогою китаянки. У півфіналі Ціньвень зіграє проти Коко Гофф (3, США).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі поступилася американці Пейтон Стернс.

Internazionali BNL d'Italia Коко Гофф WTA 1000 Чжен Ціньвень Аріна Сабалєнка

Чжен Ціньвень

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