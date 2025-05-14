Чжен Ціньвень вибила першу ракетку світу і вийшла у півфінал в Римі
Китаянка Чжен Ціньвень (8) перемогла першу ракетку світу білоруску Аріну Сабалєнку у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.
Зустріч тривала 1 годину 38 хвилин і завершилася сенсаційним виграшем спортсменки з Піднебесної з рахунком 6:4, 6:3.
За матч Ціньвень 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та не зробила жодного брейку з 5 можливостей.
Чжен Ціньвень (Китай) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:3
Це була сьома зустріч суперниць, і до сьогодні Сабалєнка не програвала. Перший же очний матч на грунті завершився перемогою китаянки. У півфіналі Ціньвень зіграє проти Коко Гофф (3, США).
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі поступилася американці Пейтон Стернс.