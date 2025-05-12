Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі
Еліна Світоліна (14) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. В 1/8 фіналу змагань перша ракетка України без проблем обіграла американку Даніель Коллінз (35).
Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
На відміну від двох попередніх матчів, Світоліна одразу увійшла в гру і зробила брейк у першому ж геймі. Незважаючи на миттєву відповідь суперниці, перевага на корті залишалася за Еліною, і невдовзі вона знову взяла подачу Коллінз.
До кінця сету потрібно було тримати свої гейми, з чим українка без особливих складнощів упоралася – 6:4.
Друга партія склалася ще простіше. Світоліна заграла більш агресивно, і Коллінз просто не могла нічого протиставити напору нашої тенісистки. Американка цілком могла отримати "бублика", адже рахунок був 5:0, але Еліна трішки зарано повірила в перемогу і напомилялася на два гейми для суперниці. Однак опанувала себе й спокійно подала на матч.
За матч Світолііна 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок (3 з них – у геймі за рахунку 5:0 у другому сеті) та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США) 6:4, 6:2
Це була четверта зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 2:2. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти ще однієї американки, Пейтон Стернс (42).
Еліна вигравала титул в Римі у 2017 та 2018 роках. Загалом же Світоліна вп'яте вийшла у чвертьфінал на кортах столиці Італії. Минулого року вона зупинилася на стадії 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72), а у третьому раунді дотиснула американку Гейлі Баптист (90).