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Калініна поступилася Паоліні в Нінбо, програвши сет з рахунку 5:0

Станіслав Матусевич — 20 жовтня 2026, 12:36
Калініна поступилася Паоліні в Нінбо, програвши сет з рахунку 5:0
Ангеліна Калініна
Getty Images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (51) поступилася італійці Жасмін Паоліні (35) у першому колі турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 2:6, 5:7.

У другій партії українка була попереду 5:0, однак програла 7 геймів поспіль і зустріч загалом.

За матч Калініна не подавала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 7 помилок на подачі та 7 брейків.

BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Перше коло, 20 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 2:6, 5:7

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемагала італійка.

Нагадаємо, що Калініна потрапила до основної сітки турніру в Нінбо як "лакі-лузер" після зняття у фіналі кваліфікації.

У такому ж статусі матч першого кола проведе інша українка, Дар'я Снігур (40).

Марта Костюк (10) посіяна під третім номером і стартуватиме з другого раунду.

Ангеліна Калініна Жасмін Паоліні WTA 500

Ангеліна Калініна

Калініна потрапила до основної сітки турніру WTA 500 у Нінбо в статусі "лакі-лузера"
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