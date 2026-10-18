Калініна вслід за Снігур знялася з фіналу кваліфікації WTA 500 у Нінбо
Ангеліна Калініна (48) програла "нейтральній" Олександрі Соснович у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.
Протистояння тривало 59 хвилин і закінчилося з рахунком 3:5 у першому сеті.
Українська тенісистка не змогла дограти партію та знялася з матчу. Калініна попросила медичний таймаут через проблеми зі стегном.
Сосновіч автоматично пробилася до основного раунду турніру. Відтак Україну в основі представлятиме лише Марта Костюк.
Ангеліна Калініна (Україна) – Олександра Соснович (–) 3:5 відмова
Нагадаємо, що у півфінальному раунді кваліфікації Калініна обіграла швейцарку Сімона Вальтерт.
Дещо раніше не змогла пробитися до основної сітки турніру у Нінбо Дар'я Снігур, яка знялася по ходу другого сету у протистоянні з представницею Польщі Катаржиною Кава. Перед цим українка брала медичний таймаут.