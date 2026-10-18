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Калініна вслід за Снігур знялася з фіналу кваліфікації WTA 500 у Нінбо

Софія Кулай — 18 жовтня 2026, 09:00
Калініна вслід за Снігур знялася з фіналу кваліфікації WTA 500 у Нінбо

Ангеліна Калініна (48) програла "нейтральній" Олександрі Соснович у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо.

Протистояння тривало 59 хвилин і закінчилося з рахунком 3:5 у першому сеті.

Українська тенісистка не змогла дограти партію та знялася з матчу. Калініна попросила медичний таймаут через проблеми зі стегном.

Сосновіч автоматично пробилася до основного раунду турніру. Відтак Україну в основі представлятиме лише Марта Костюк.

BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал кваліфікації, 18 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Олександра Соснович (–) 3:5 відмова

Нагадаємо, що у півфінальному раунді кваліфікації Калініна обіграла швейцарку Сімона Вальтерт.

Дещо раніше не змогла пробитися до основної сітки турніру у Нінбо Дар'я Снігур, яка знялася по ходу другого сету у протистоянні з представницею Польщі Катаржиною Кава. Перед цим українка брала медичний таймаут.

Ангеліна Калініна WTA 500 Александра Саснович

Ангеліна Калініна

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