Калініна повідомила, що більше не вийде на корт у 2026 році

П'ята ракетка України Ангеліна Калініна оголосила про завершення для себе сезону-2026.

Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.

" Ось і завершився мій сезон-2026. Час відпочити, відновити сили та повернутися сильнішою. Побачимося у 2027 році!", – написала Ангеліна.

У 2026 році Калініна стала чемпіонкою двох турнірів серії WTA 125 в Анталії. У її активі фінали змагання WTA 250 у Рабаті, а також вирішальні матчі ще двох челенджерів, у Анталії та Дубровнику.

Розпочавши сезон в кінцівці топ-200, Ангеліна підіймалася в першу півсотню світового рейтингу, а нині перебуває на 51 місці жіночого табелю про ранги.

У фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг у вересні Калініна здобула три перемоги в чотирьох матчах, встановивши зі збірною України історичне досягнення – фінал командного чемпіонату світу серед жінок.

Нагадаємо, напередодні полька Іга Швьонтек оголосила про завершення сезону-2026.