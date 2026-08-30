Світоліна і Костюк боротимуться за WTA Finals, Сабалєнка і Рибакіна – за лідерство в рейтингу: прев’ю US Open-2026

Тенісний сезон розпочинає відлік останніх трьох місяців, а це традиційний час для старту четвертого з турнірів Grand Slam поточного року. У нью-йоркському парку Флешинг Медоуз, на хардових кортах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг відбудеться Відкритий чемпіонат США, або просто US Open.

Турнір було засновано у 1881 році, і перші його розіграші відбувалися лише серед чоловіків. Жінок допустили до змагань у 1887-му, тож нинішня першість стане ювілейною 140-ю серед представниць прекрасної статі. Чоловіки розіграють трофей у 146-й раз.

US Open є єдиним із турнірів Grand Slam, який проводився на усіх трьох можливих типах покриттів. Від часу заснування до 1974 року він грався на траві, у проміжок з 1975-го по 1977-й – на ґрунті, а відтоді й донині відбувається на харді.

Дати, очки, призові, деталі змагань

З минулого року Відкрита першість США стартує в неділю й триває 15 днів. У 2026-му US Open розпочинається 30 серпня. Фінальний матч у жіночому одиночному розряді буде зіграно в суботу, 12 вересня, а у чоловічому – наступного дня, у неділю.

В основних сітках одиночних змагань виступлять по 128 спортсменів. Щоб виграти US Open, як і будь-який інший турнір Grand Slam, гравцеві потрібно перемогти в семи поспіль поєдинках. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок.

Нинішнє змагання матиме найбільший призовий фонд в історії тенісу. Вперше у цьому виді спорту він перевищить 100 мільйонів доларів і становитиме $108,000,000. Порівняно з 2025-м призові виростуть одразу на 20%. Очевидно, протести тенісистів на Ролан Гаррос і Вімблдоні, які виражалися в обмеженні спілкуватися з пресою, дали результат.

Чемпіони в одиночних розрядах отримають по $5,5 млн. А ті, хто програли у першому колі кваліфікації, збагатяться на $32,000.

Розподіл очок та призових у жіночому одиночному розряді

Перше коло: 10 очок / $140,000.

Друге коло: 70 очок / $190,000.

Третє коло: 130 очок / $290,000.

Четверте коло: 240 очок / $480,000.

Чвертьфінал: 430 очок / $780,000.

Півфінал: 780 очок / $1,450,000.

Фінал: 1300 очок / $2,800,000.

Перемога: 2000 очок / $5,500,000.

Зазначимо, що одні чемпіони US Open уже відомі. У змішаному парному розряді, який другий рік поспіль проводиться на тижні перед стартом основних сіток, тріумфували чехи Кароліна Мухова та Якуб Меншик. За це вони отримали мільйон доларів призових.

Мікст мав дещо розважальний характер, брали участь у ньому переважно топові тенісисти одиночних розрядів. Навіть правила проведення сетів запозичили з виставкових змагань, і кожен сет проходив до чотирьох виграних геймів, а тай-брейк грався не за рахунку 6:6, а за 4:4.

Шоу було багато, спорту – не дуже.

Для нас найцікавішою в події була участь першої ракетки України Еліни Світоліної разом із її чоловіком, Гаелем Монфісом. Француз проводить останній сезон у кар'єрі й із дружиною він був близький до завоювання титулу.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Getty images

Світоліна і Монфіс спочатку обіграли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада), а у чвертьфіналі несподівано здолали перших ракеток світу в парному розряді чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена. У півфіналі у трьох партіях переможну ходу подружжя зупинили швейцарка Белінда Бенчич та італієць Флавіо Коболлі.

Переходимо до розповіді про жіночий одиночний розряд.

Наші

В основній сітці US Open зіграють семеро українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Дар'я Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

Минулого сезону наше представництво обмежилося чотирма спортсменками. Снігур та Олійникова поступилися на старті кваліфікації, а Калініна перебувала на лікарняному.

Зараз же відбірні змагання не зуміли пройти Вероніка Подрез та Анастасія Соболєва. Перша зупинилася у півфіналі кваліфікації, друга програла у першому ж матчі.

Шанси Еліни Світоліної

Лідерка українського тенісу проводить хороший рік і посідає дев'яте місце в рейтингу WTA. За очками, набраними поточного сезону, Еліна знаходиться на шостому місці в Чемпіонській гонці й має дуже хороші шанси потрапити до вісімки найкращих тенісисток, які зіграють на Підсумковому турнірі в Інідан-Веллсі у листопаді.

Світоліна стала чемпіонкою турніру серії WTA 250 в Окленді, і також здобула третій титул у кар'єрі на "тисячнику" в Римі. Окрім цього, в її активі фінал у Дубаї, півфінали на Australian Open, в Індіан-Веллсі та Торонто, а також чвертьфінал Ролан Гаррос.

Після завершення ґрунтового сезону одеситка збавила темп на траві, однак надалі в Торонто довела, що її форма нікуди не поділася.

Еліна Світоліна Getty images

Неприємним моментом стало зняття спортсменки зі змагань у Цинциннаті після неймовірного камбеку з семи матч-пойнтів проти чешки Валентової у другому колі. Еліну ще з турніру в Канаді турбував правий гомілкостоп.

Поєдинки міксту засвідчили, що Світоліна перебуває, можливо, не в ідеальному стані, однак боротися може й статисткою в Нью-Йорку точно не буде.

Жереб уже звично приготував для нашої першої ракетки кількох "нейтралок".

Стартуватиме Еліна проти аргентинки Сьєрри, і це хороша можливість трохи увійти в ігровий ритм. А з другого кола розпочнуться не найприємніші суперниці.

Першою з них, скоріш за все, стане Самсонова, а якщо її вдасться подолати, то надалі вірогідною опоненткою буде переможниця матчу Блінкова – Калінская.

Сподіваємося, що з ними Світоліній вдасться впоратися. У четвертому колі великі шанси побачитися з Кароліною Муховою, а у чвертьфіналі – з Джессікою Пегулою.

Непросто, але всіх можна проходити. Важливим моментом для Еліни є те, що, починаючи з американського мейджору й до кінця сезону, їй не потрібно захищати очок. Минулого сезону Світоліна програла на старті US Open і після матчів за збірну в Кубку Біллі Джин Кінг на корт більше не виходила.

Тож є хороша можливість піднятися в рейтингу WTA.

Костюк і боротьба за Підсумковий турнір

Друга ракетка України проводить найкращий сезон у кар'єрі. 17 перемог поспіль на ґрунті принесли Марті титули в Руані та на турнірі WTA 1000 в Мадриді. Костюк стала другою після Світоліної нашою тенісисткою, яка має у своєму активі перемогу на "тисячнику".

Окрім цього Марта на двох поспіль змаганнях Grand Slam доходила до півфіналів. Це сталося на Ролан Гаррос та Вімблдоні, і серія ще не перервалася.

Навряд чи спортсменка думає про такі статистичні деталі, головним для неї зараз є інше. Костюк знаходиться за крок від дебютного потрапляння до першої десятки рейтингу. Від американки Анісімової, яка посідає десяту сходинку, українку наразі відділяють 553 очки.

Аманда минулого сезону стала фіналісткою US Open, а Марта зупинилася тоді в 1/8 фіналу. Після згоряння очок за торішній мейджор уже Костюк буде попереду в суперництві на 507 залікових пунктів.

Марта Костюк Getty images

Для тих, хто вважає цю боротьбу не особливо важливою, зауважимо, що ніколи в історії у топ-10 жіночого рейтингу не перебували дві українки. Ба більше, окрім Еліни Світоліної ніхто так високо й не забирався.

Так само вперше дві наші тенісистки можуть зіграти на Підсумковому турнірі. Світоліна вигравала це змагання у 2018 році. Костюк же, щоб уперше потрапити до вісімки найкращих за результатами сезону, потрібно зі своєї дев'ятої позиції відіграти до листопада 660 очок у чешки Мухової й не пропустити поперед себе польку Швьонтек. Та відстає лише на 266 пунктів.

Марта раніше значно слабше проводила другі половини сезонів порівняно з першими. Зараз на північноамериканському харді вона показала не найкращий теніс у Торонто та Цинциннаті. Проте все одно дійшла, відповідно, до 1/8 фіналу та чвертьфіналу, двічі поступившись майбутнім чемпіонкам Швьонтек та Гофф.

На старті US Open Костюк зустрінеться з кваліфаєркою з Австралії Сторм Гантер із середини другої сотні рейтингу, яку в 2020-му у Празі перемогла 6:0, 6:0. У Нью-Йорку такого розгрому не очікується, але перемога має бути обов'язковою програмою.

Далі за сіткою може бути американка Слоан Стівенс, чемпіонка US Open-2017, котра дала українці серйозний бій у Цинциннаті. У третьому колі, скоріш за все, не обійдеться без "нейтралки" Александрової. Тут уже може бути важко.

Якщо впоратися вдасться, далі на нас може чекати повторення півфіналу Вімблдона з чешкою Носковою. На харді подача Лінди не діє настільки ж успішно, як на траві, тому цілком реальним є реванш киянки.

Й у чвертьфіналі – Сабалєнка. Хоча туди ще обом тенісисткам потрібно дійти. Про лідерку світового рейтингу поговоримо нижче.

Складний жереб для Снігур

Дар'я, як і Костюк, проводить найкращий сезон і вперше в кар'єрі увійшла не тільки до топ-100, а й до топ-50 світового рейтингу. Завдяки співпраці з польським тренером Давидом Цельтом тенісистка виграла челенджер у португальському Оейраші та стала фіналісткою турніру WTA 250 у Празі.

Остання подія сталася місяць тому, а в Цинциннаті Снігур під час дебютного виступу дійшла до другого кола, де дала бій потужній американці Кіз.

Дар'я Снігур WTA

На жаль, із жеребом на US Open не склалося. Дар'ї одразу дісталася "нейтральна" 16 ракетка світу Шнайдер. Хоча це не привід відмовлятися від боротьби. Якщо у Снігур підуть її фірмові удари під бокові лінії, вона може розраховувати на приємну несподіванку.

Далі за сіткою заглядати не будемо, головний матч для киянки станеться саме в першому колі.

Складні стосунки Олійникової з хардом

Олександра, як і Костюк та Снігур, може похизуватися найкращим тенісним роком у житті. Завдяки фіналу челенджеру в Анталії та півфіналам турнірів WTA 250 у Клуж-Напоці та Яссах Олійникова дебютувала в топ-50 рейтингу.

Проблема полягає в тому, що найкращі свої виступи тенісистка демонструє на ґрунті. На харді її теніс є менш ефективним, хоча в тій-таки Клуж-Напоці у лютому їй вдалося виступити вдало. Перед US Open Олександра виграла по одному матчу в Цинциннаті та Монтерреї у не дуже сильних опоненток.

Перша суперниця Олійникової по американському мейджору теж далека від еліти. Тому обіграти американку Брантмаєр із п'ятої сотні рейтингу українці цілком до снаги, хоч букмекери цю думку й не поділяють. От далі проти філіппінки Еали шансів буде вже відверто мало.

Калініна повернулася до топ-50

П'ята ракетка України другу половину минулого сезону мала серйозні проблеми зі здоров'ям, про які воліє не говорити до сьогодні. На старті сезону їй довелося пробиватися нагору з кінця другої сотні рейтингу.

З цим завдяки двом перемогам та одному фіналу челенджерів в Анталії та фіналу турніру WTA 250 в Рабаті Ангеліні вдалося впоратися. Наразі вона посідає 49 сходинку жіночого табелю про ранги.

Однак її успіхи в сезоні пов'язані виключно з ґрунтом. На інших покриттях Калініна досягнень не має й розраховуватиме в першу чергу обіграти на старті переможницю кваліфікації японку Сакацуме. А далі проти півфіналістки Цинциннаті чешки Бейлек буде дуже складно.

Стародубцева набирає форму

Другий сезон поспіль важко прогнозувати виступи Юлії. Після хороших результатів на турнірах серйозно рівня постійно слідують незрозумілі провали. Стародубцева у 2026-му має в активі фінал турніру WTA 500 у Чарльстоні, перемогу над другою ракеткою світу Рибакіною на Ролан Гаррос.

До поточного тижня у п'ятої ракетки України назбиралося шість поспіль поразок протягом двох місяців.

Зате на "п'ятисотнику" в Монтерреї Стародубцева обіграла двох представниць топ-50 і дійшла до чвертьфіналу. Це значно поліпшить її позиції в рейтингу, Юлія повернеться до топ-60.

Юлія Стародубцева Instagram

Жереб на US Open їй дістався цікавий. Якщо Стародубцева впорається з німкенею Зайдель і зможе пройти грекиню Саккарі, яка цього сезону нічого особливого не показує, то знов матиме можливість зустрітися з Рибакіною.

Невдачі Ястремської

Одеситка майже повністю провалює 2026 рік. Якби не несподіваний титул на челенджері в Пармі у травні, слово "майже" з попереднього речення можна було б прибрати. На всіх інших турнірах після Брісбена на початку січня Даяна не змогла виграти двох матчів поспіль.

Логічно, що з такими результатами Ястремська залишила першу сотню. Останній час вона лікувалася від травми плеча, після якої двічі програла.

Жереб був прихильним до Даяни, подарувавши їй у першому колі кваліфаєрку з Італії Стефаніні. Якщо її вдасться здолати, шансів перемогти іншу італійку Паоліні, яка не виступає з Вімблдона через травму стопи, буде мінімум. Навіть зважаючи на неможливість набрати форму перед US Open для двадцятої ракетки світу.

Головні фаворитки

В останні п'ять місяців у жіночому тенісі непросто спрогнозувати переможниць великих змагань. Дві перші ракетки світу не виграли жодного турніру. Суперсенсацій, втім, теж не трапляється: спортсменки, які не входять до топ-20 рейтингу, серйозних титулів не здобувають. І все ж заздалегідь передбачати чемпіонів вельми складно.

Іга Швьонтек

Майже річна серія без титулів для польки перервалася настільки ж несподівано, як і минулого сезону. Тоді Швьонтек перемогла на Вімблдоні та в Цинциннаті, зараз же, на жаль, її прорвало в Торонто. На жаль – тому що на шляху до чемпіонства Іга обіграла обох перших ракеток України. Тільки Світоліна та Костюк зуміли відібрати у польки по одному сету за весь турнір.

Іга Швьонтек Getty images

У Цинциннаті Швьонтек виглядала вже трохи втомленою й поступилася у важкій боротьбі у півфіналі Джессіці Пегулі.

За сіткою першою серйозною суперницею для Іги мають стати Белінда Бенчич чи Медісон Кіз у четвертому колі, а далі Наомі Осака чи Єлена Рибакіна – у чвертьфіналі.

Коко Гофф

22-річна американка звично для себе проводить нерівний сезон. Саме зараз вона перебуває на піку. Судіть самі: на Вімблдоні вона вперше в житті продемонструвала якісний теніс на траві й дійшла до півфіналу. Той самий результат Гофф показала й у Торонто, а в Цинциннаті здобула яскраву перемогу.

Варто відзначити навіть не стільки сам титул, скільки блискучу гру у виконанні Коко. Ніби й не було ніколи проблем із подачею та форхендом. А вміння грати розумно та варіювати тактику залежно від ситуації на корті в Гофф було завжди.

Коко Гофф Getty images

У Нью-Йорку перше випробування для молодої американки може статися у третьому колі. Чешка Сара Бейлек із своїм ґрунтовим стилем тенісу дуже непогано виглядала на харді в Цинциннаті, хоч у півфіналі поступилася саме Гофф. Далі – Іва Йович чи Александра Еала, а у чвертьфіналі – Аманда Анісімова або Мірра Андрєєва.

Зазначимо, що Гофф потрапила до нижньої половини сітки, до Швьонтек та Рибакіної, з кимось із них вона може зустрітися у півфіналі.

Аріна Сабалєнка

Попри результати останніх п'яти місяців, поки скидати з рахунків першу ракетку світу не можна. Тим більше, що зараз на кону статус лідерки світового рейтингу, який "нейтралка" може втратити вперше з жовтня 2024 року.

Сабалєнка захищатиме на US Open минулорічний титул, тобто, 2000 очок. Її найближча конкурентка Єлена Рибакіна відстає перед стартом турніру на 434 пункти, а торік казахстанка вилетіла у Нью-Йорку в 1/8 фіналу, заробивши 240 очок.

Нескладні математичні підрахунки дають нам зрозуміти, що в лайв-рейтингу на момент старту мейджору Рибакіна випереджатиме Сабалєнку на 1326 очок. Тобто, навіть якщо Єлена програє у першому колі, Аріні, щоб зберегти першу сходинку, не вистачить навіть виходу в фінал (1300) – потрібно буде завойовувати титул.

З поточною формою Сабалєнки це буде зробити вкрай непросто.

До гіпотетичного чвертьфіналу проти Марти Костюк, який дуже хотілося б побачити, зупинити "нейтралку" може хіба така ж безпрапорна Шнайдер у четвертому колі. До речі, Еліна Світоліна також перебуває у верхній половині сітки й може зустрітися з Сабалєнкою у півфіналі.

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Щодо вже згаданої Рибакіної, вона провела занадто багато трисетових поєдинків до фіналу в Торонто, тому не дуже здоровою приїхала до Цинциннаті, де знялася у чвертьфіналі проти Швьонтек із підозрою на травму ахілла.

Тиждень без тренувань допоміг у відновленні, але чи вирішило це проблему – велике запитання. Спробуємо припустити, що далеко Рибакіна на US Open не зайде. Втім, Єлена все одно матиме величезні шанси очолити світовий рейтинг.

Ризикнемо спрогнозувати також не найкращі виступи Джессіки Пегули, яка забагато сил витратила в Цинциннаті, та Мірри Андрєєвої. "Нейтралка" провела велику кількість матчів у першій половині сезону й це відбивається на її виступах зараз.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори продовжують вірити в Сабалєнку. Перемога на US Open першої ракетки світу оцінюється коефіцієнтом 5.00. На Гофф можна поставити за 5.50, на Швьонтек – 7.00, на Рибакіну – 9.00 і на Пегулу – 10.00.

Дві перші ракетки України поділяють разом із Александрою Еалою та Кароліною Муховою дев'яту позицію. Коефіцієнт на титул цих тенісисток дорівнює 30.00.

Де дивитися онлайн US Open

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

На MEGOGO під час турніру діятимуть додаткові плеєри. На них можна буде переглянути ті матчі, які не потраплятимуть на два ефірних канали Eurosport. Вони знаходяться у підрозділі "Теніс" розділу "Спорт".