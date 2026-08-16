Снігур не впоралася з Кіз у другому колі турніру в Цинциннаті

Дар'я Снігур (45) не зуміла вийти у третє коло турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, поступившись господарці кортів, чемпіонці Australian Open-2025, Медісон Кіз (24).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 3:6.

Снігур важко даються матчі проти тенісисток, які значно переважають її в потужності. Проте титулованій Кіз їй вдалося нав'язати боротьбу за рахунок стабільності гри на задній лінії.

У першій партії американка першою зробила брейк і повела 4:2. І несподівано більше не зуміла взяти жодного гейму до кінця партії. Дар'я добре переходила в атаку, а гра в захисті ніколи не була сильною стороною Кіз – 6:4.

Медісон взяла подачу українки й на старті другого сету, але знову Снігур швидко вирівняла рахунок. Після цього дався взнаки досвід Кіз. Дар'я стала більше помилятися і дві партії програла з однаковим рахунком – 3:6.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і 3 брейки. Її суперниця виконала 14 ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 5 брейків.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Друге коло, 16 серпня

Дар'я Снігур (Україна) – Медісон Кіз (США) 6:4, 3:6, 3:6

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Кіз зіграє з сильнішою в матчі між Катериною Синяковою (44, Чехія) та Джессікою Бузас Манейро (90, Іспанія).

Дар'я здобула одну перемогу під час свого дебютного виступу в Цинциннаті. На старті змагань в українському дербі вона обіграла Юлію Стародубцеву (78).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова (46) не зуміла вийти у третій раунд американського "тисячника", поступившись "нейтральній" Міррі Андрєєвій (6).

16 серпня свої матчі другого кола в Цинциннаті проведуть дві перші ракетки України: Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11).