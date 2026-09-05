Калініна вийшла в 1/8 фіналу парного розряду US Open

Ангеліна Калініна (на передньому плані) і Анна Бондар

Українська тенісистка Ангеліна Калініна разом із угоркою Анною Бондар вийшли в 1/8 фіналу парного розряду US Open. матчі другого кла вони обіграли польський дует Мая Хвалінська/Магда Лінетт.

Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:3.

За поєдинок Калініна і Бондар 5 разів подали навиліт, зробили 8 подвійних помилок та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Друге коло парного розряду, 5 вересня

Ангеліна Калініна (Україна)/Анна Бондар (Угорщина) – Мая Хвалінська/Магда Лінетт (Польща) 3:6, 6:3, 6:3

Наступними суперницями Калініної та Бондар стане дев'ята сіяна пара Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Ангеліна втретє зіграє в 1/8 фіналу парного розряду на турнірах Grand Slam. Востаннє їй це вдалося на Ролан Гаррос у червні разом із Даяною Ястремською.

Нагадаємо, що серед українок, окрім Калініної, боротьбу в парному розряді продовжують сестри Кіченок, які 6 вересня проведуть матч другого кола змагань.