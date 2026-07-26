Снігур поступилася 18-річній австрійці в фіналі турніру WTA в Празі

Дар'я Снігур (54) не зуміла виграти дебютний титул WTA 250 у кар'єрі. У фіналі турніру в Празі восьма сіяна українка поступилася 18-річній австрійській тенісистці Ліллі Таггер (74).

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 2:6.

Поєдинок розпочинався вдало для Снігур. Українка першою пристосувалася до сильного вітру в столиці Чехії, взяла першу ж подачу суперниці та зрештою повела 5:2. На жаль, саме тут молода й талановита суперниця отямилася й почала використовувати свою серйозну перевагу в потужності.

Дар'ї завжди важко даються матчі проти високих опоненток, здатних дуже сильно бити по м'ячу. За швидким темпом вона часто не встигає. Ця гра не стала винятком. Таггер зрівняла рахунок і на тай-брейку першої партії мала велику перевагу. Особливо дошкуляв киянці рідкісний для жіночого тенісу одноручний бекхенд Ліллі.

У другому сеті боротьби фактично не було. Молода австрійка перемогла 6:2 й здобула свій перший титул WTA в кар'єрі.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 9 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехія, хард

Призовий фонд: $283,347

Фінал, 26 липня

Дар'я Снігур (Україна) – Ліллі Таггер (Австрія) 6:7(3), 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. Снігур вперше в кар'єрі виступила в фіналі змагань рівня WTA, ставши 15-ю українкою, якій це вдалося.

З наступного тижня Дар'я підніметься на 43 позицію світового рейтингу й стане третьою ракеткою України.

Нагадаємо, що на старті турніру в Празі Снігур у непростому матчі обіграла німкеню Еллу Зайдель (103), у другому колі перемогла туркеню Айлу Аксу (216), у чвертьфіналі розгромила представницю Таїланду Ланлану Тараруді (82), а в півфіналі впоралася з чешкою Терезою Валентовою (63).