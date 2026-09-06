Костюк – Носкова в 1/8 фіналу US Open: спроба українки взяти реванш за півфінал Вімблдона

6 вересня українська тенісистка Марта Костюк проведе матч 1/8 фіналу US Open проти чешки Лінди Носкової. 24-річна киянка спробує вперше в кар'єрі дістатися до чвертьфіналу Відкритої першості США.

Суперницею Костюк стане на два з половиною роки молодша Носкова, яка, попри юний вік, має у своєму активі титул Grand Slam. На Вімблдоні-2026 на шляху до трофею у півфіналі Лінда перемогла Марту. Однак у чвертьфіналі "тисячника" в Мадриді сильнішою була українка, після чого тріумфувала на турнірі.

Тож протистояння поточного сезону набуло принциповості.

Марта Костюк, 11 ракетка світу, 24 роки

Костюк у нинішньому році нарешті почала розкривати свій великий потенціал. У тенісистки продовжується серія з двох поспіль виходів у півфінали турнірів Grand Slam. Це вдалося Марті на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

За вісім місяців 2026-го Костюк вдалося завоювати два титули: на турнірі WTA 250 у Руані та на "тисячнику" в Мадриді. Зазначимо, що за всю попередню кар'єру Марті вдалося тріумфувати лише раз, у 2023 році в Остіні.

Такі успішні виступи дозволили тенісистці перед US Open вперше піднятися на 11 позицію світового рейтингу і претендувати на дебют у топ-10. Вже під час американського мейджору виліт головної конкурентки Костюк американки Анісімової максимально наблизив українку до входження в еліту.

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Окрім цього, Марта продовжує боротьбу за перше в кар'єрі потрапляння на Підсумковий турнір. Тут наша спортсменка теж перебуває за одну сходинку від історичного досягнення, посідаючи 9 позицію. На WTA Finals кваліфікуються 8 найкращих тенісисток за підсумками сезону.

Можливо, Костюк зуміла б раніше вирішити ці локальні завдання, однак завадили травми. Через лікування та відновлення Марта пропустила більше двох місяців змагального часу, зокрема не виступивши на турнірах WTA 1000 у Досі, Дубаї та Римі.

Марта Костюк Getty images

На US Open Костюк стартувала з прогнозованої легкої перемоги над кваліфаєркою з Австралії Гантер.

Чемпіонка Відкритої першості США-2017 33-річна американка Стівенс завдала трохи клопоту, ледь не переломивши хід гри у другій партії. Марта трохи завчасно розслабилася й була змушена ліквідовувати сет-пойнт суперниці, яку підтримували глядачі. На щастя, вчасно увімкнулася перша подача.

Перемога над "нейтральною" Єкатериною Александровою у третьому колі стала поки найкращою на турнірі для Костюк за рівнем демонстрованого тенісу. Проти ультраатакувальної манери гри суперниці українка запропонувала велику кількість ударів із різними обертаннями та довжиною. Із цим Александрова не впоралася та вчисту програла матч тактично.

До стадії 1/8 фіналу US Open Марта дісталася вдруге поспіль і боротиметься за перший для себе чвертьфінал.

Лінда Носкова, 21 рік, 6 ракетка світу

Носкова, як і Костюк, проводить абсолютно найкращий сезон у кар'єрі. На відміну від українки, її прогрес ішов спокійно та методично. У 2021 році Лінда стала переможницею юніорського Ролан Гаррос та п'ятою ракеткою світу в юніорському рейтингу.

Після переходу в дорослий теніс Носкова поступово прогресувала. До 2026-го вона так само, як і Марта, мала у доробку лише один титул – у Монтерреї в 2024 році.

Поточного сезону чешка дійшла до півфіналу в Індіан-Веллсі та чвертьфіналу в Мадриді. А по-справжньому розкрилася зі стартом трав'яного сезону.

Спочатку Носкова стала чемпіонкою і одиночного, і парного розрядів на турнірі WTA 500 у Берліні. Після чого здобула титул культового змагання – Вімблдона. Цей успіх дозволив спортсменці стрибнути одразу в середину першої десятки рейтингу та забронювати за собою місце на WTA Finals.

Лінда Носкова Getty images

Початок північноамериканського хардового сезону не став для Лінди вдалим – поразки у стартовому матчі в Торонто та в 1/8 фіналу в Цинциннаті. Тенісистка відверто відзначала зниження рівня власної мотивації після перемоги на турнірі Grand Slam.

На US Open Носкова впевнено виграла два стартові матчі у американки з українським корінням Волинець та тайки Тараруді. Суперниці відверто не найсильніші.

У третьому колі представниця топ-30 рейтингу WTA Енн Лі зі США зуміла нав'язати боротьбу чешці та взяти другий сет на тай-брейку. Але перша та третя партії залишилися за Носковою з однаковим рахунком 6:2. У вирішальному сеті більшість геймів завершувалися на "більше-менше", завдяки вищому класу Лінда все ж перемогла.

Варто зазначити, що на харді Носкова не настільки небезпечна, як на траві. Головна її чеснота – потужна перша подача з високим відсотком влучань. В обміні ударами з задньої лінії її можна перегравати, хоча з технікою в Лінди все в порядку, як ми встигли переконатися в фіналі Вімблдона проти її співвітчизниці, Кароліни Мухової.

Носкова вперше дісталася на US Open далі третього кола.

Очні зустрічі

Тенісистки зустрічалися двічі, обидва рази – поточного сезону на великих турнірах. В обох випадках спортсменка, яка перемагала в поєдинку, зрештою ставала чемпіонкою змагань.

В кінці квітня у чвертьфіналі ґрунтового "тисячника" в Мадриді Костюк краще пристосувалася до холодної вітряної погоди. Вигравши нервовий перший сет на тай-брейку, у другому Марта під нуль розгромила суперницю.

Півфінал трав'яного Вімблдона ми вже згадували, там у двох партіях сильнішою була Носкова. Головним фактором її успіху стала якісна перша подача з 69% відсотком влучань.

Третя зустріч відбудеться на третьому з можливих типів покриття – харді.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори від початку давали рівні шанси кожній з тенісисток. Однак коефіцієнт на Костюк швидко став падати, і зараз вона вважається невеликою фавориткою протистояння. Перемога Марти оцінюється цифрою 1.72. На успіх Носкової можна поставити за 2.16.

Котирування є цілком логічними. Костюк грає у більш різноманітний теніс і вміє підлаштовуватися під манеру гри суперниць. Якщо на траві долю поєдинку може вирішити якісніша подача Носкової, то на харді цей компонент не матиме такого значення.

У довгих розіграшах українка повинна мати перевагу. Мотивація Марти теж має бути вищою. Але це, звісно, "на папері".

Де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу US Open Костюк – Носкова

Марта Костюк зіграє проти Лінди Носкової 6 вересня орієнтовно о 19:30 за київським часом другим запуском на корті Louis Armstrong Stadium Національного теінсного центру імені Біллі Джин Кінг після чоловічого парного поєдинку.

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