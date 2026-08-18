Костюк вийшла в 1/8 фіналу турніру в Цинциннаті, де зустрінеться з росіянкою Андрєєвою

Марта Костюк (11) вийшла до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши у матчі третього кола чемпіонку US Open-2017, американку Слоан Стівенс (240).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:5.

Костюк уже звично невдало увійшла в матч, одразу віддавши власну подачу. Рівновагу вдалося відновити в середині першого сету. Гра була доволі рівною, а у вирішальний момент, за рахунку 6:5, Марта добре відпрацювала в захисті на прийомі й забрала партію.

Важко було віддати перевагу комусь із тенісисток і в другому сеті. Загалом вищий рівень Костюк нівелювався її проблемами з ударами по довжині: м'яч летів або занадто коротко під атаку суперниці, або занадто глибоко і вилітав в аут.

Починаючи з рахунку 2:2, спортсменки видали відрізок із шістьма брейками поспіль. Лише тут українці вдалося втримати свою подачу, а на прийомі з третього матч-пойнту здобути перемогу – 7:5.

За поєдинок Костюк 7 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Огляд матчу

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Третє коло, 18 серпня

Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) 7:5, 7:5

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти "нейтральної" шостої ракетки світу Мірри Андрєєвої.

Марті вдруге в кар'єрі вдалося дістатися стадії 1/8 фіналу в Цинциннаті. У 2024 році киянка поступилася на цій стадії польці Ізі Швьонтек.

Цікаво, що Марта провела 13-й матч у поточному сезоні проти представниць США і всі їх виграла.

Костюк залишилася єдиною українкою на "тисячнику" в Цинциннаті. Еліна Світоліна (9) знялася зі змагань перед матчем третього кола.

Нагадаємо, що у другому раунді турніру Марта не без проблем обіграла іншу американку, Софію Кенін (115).