Снігур стала переможницею першого в кар'єрі турніру WTA

Дар'я Снігур (133) стала чемпіонкою турніру серії WTA 125 у португальському Оейраші. У фінальному матчі українка не залишила шансів першій сіяній змагань швейцарці Вікторії Голубич (88).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Снігур не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Oeiras Ladies Open – WTA 125

Оейраш, Португалія, хард

Призовий фонд: $115,000

Фінал, 22 лютого

Дар'я Снігур (Україна) – Вікторія Голубич (Швейцарія) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу.

Для 23-річної тенісистки титул став першим, здобутим на турнірах WTA. Раніше Снігур не мала навіть фіналів такого рівня. У Оейраші Дар'я не віддала жодній зі своїх суперниць більше трьох геймів у кожному з сетів.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Оейраші Дар'я Снігур розгромила представницю Словаччини Вікторію Грунчакову (218), у другому не мала проблем із британкою Найктою Бейнс (391), а у чвертьфіналі розібралася з другою сіяною Сіньєю Краус (102, Австрія). У півфіналі українка впевнено перемогла Сюзан Ламенс (109, Нідерланди).