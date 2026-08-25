Світоліна і Монфіс вийшли у чвертьфінал змішаного парного розряду на US Open-2026
Зіркова тенісна пара Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса вийшла у чвертьфінал турніру в міксті на US Open-2026. В матчі 1/8 фіналу вони обіграли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).
Гра тривала 39 хвилин і завершилася з рахунком 4:1, 4:1.
Змагання змішаного парного розряду на американському мейджорі відбуваються до старту основних сіток турніру й проводяться за незвичними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті.
Україно-французька пара мала перевагу в поєдинку й перемогла, взявши по одній подачі Еали в кожному сеті.
Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) – Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 4:1, 4:1
У чвертьфіналі Світоліна і Монфіс зіграють проти переможця матчу між дуетами Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) та Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія).
Поєдинки 1/8 фіналу та чвертьфінали відбудуться 25 серпня, а півфінали та фінал – наступного дня.
Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс отримали вайлд-кард у змішаний парний розряд на US Open.
Відома французька екстенісистка розкритикувала формат міксту на американському мейджорі.