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Світоліна і Монфіс вийшли у чвертьфінал змішаного парного розряду на US Open-2026

Станіслав Матусевич — 25 серпня 2026, 17:51
Світоліна і Монфіс вийшли у чвертьфінал змішаного парного розряду на US Open-2026
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Getty images

Зіркова тенісна пара Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса вийшла у чвертьфінал турніру в міксті на US Open-2026. В матчі 1/8 фіналу вони обіграли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада).

Гра тривала 39 хвилин і завершилася з рахунком 4:1, 4:1.

Змагання змішаного парного розряду на американському мейджорі відбуваються до старту основних сіток турніру й проводяться за незвичними правилами – до чотирьох виграних геймів у сеті.

Україно-французька пара мала перевагу в поєдинку й перемогла, взявши по одній подачі Еали в кожному сеті.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $2,880,000
1/8 фіналу змішаного парного розряду, 25 серпня

Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) – Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 4:1, 4:1

У чвертьфіналі Світоліна і Монфіс зіграють проти переможця матчу між дуетами Аріна Сабалєнка (-)/Новак Джокович (Сербія) та Катерина Синякова (Чехія)/Генрі Паттен (Велика Британія).

Поєдинки 1/8 фіналу та чвертьфінали відбудуться 25 серпня, а півфінали та фінал – наступного дня.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс отримали вайлд-кард у змішаний парний розряд на US Open.

Відома французька екстенісистка розкритикувала формат міксту на американському мейджорі.

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