День несподіванок на US Open триває: шоста та десята ракетки світу програли у третьому колі
Італієць Флавіо Коболлі (6) та американець Тейлор Фрітц (10) залишили US Open, поступившись у третьому колі змагань, відповідно, Александеру Блоксу (34) та Франсіско Черундоло (25).
Черундоло вдався шикарний камбек із 0:2 за сетами. Підсумковий рахунок його майже чотиригодинного поєдинку проти Фрітца – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Блокс програв перший сет Коболлі, а у наступних трьох напрочуд легко здобув перемогу – 6:7(4), 6:3, 6:0, 6:3.
Франсіско Черундоло (Аргентина) – Тейлор Фрітц (США) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
Александер Блокс (Бельгія) – Флавіо Коболлі (США) 6:7(4), 6:3, 6:0, 6:3
У наступному колі змагань Черундоло і Блокс зіграють між собою.
Зазначимо, що у верхній половині турнірної сітки з представників топ-10 залишився лише лідер посіву німець Александр Звєрєв.
Нагадаємо, що у жіночих змаганнях на US Open 5 вересня зазнала поразки десята ракетка світу Аманда Анісімова зі США, а китаянка Чжен Ціньвень створила фантастичний камбек проти іншої американки, Медісон Кіз.