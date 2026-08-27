Світоліна та Монфіс не зуміли вийти у фінал міксту на US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс не змогли вийти у фінал змішаного парного розряду на US Open, поступившись дуету Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія).

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 5:4(7), 1:4, 5-10.

В першій партії тенісисти впевнено тримали власні подачі до тай-брейку. На ньому україно-французька пара повела 4:0, однак до сет-пойнтів першими дісталися суперники. Обидва з них Світоліна і Монфіс відіграли й завершили тай-брейк на свою користь – 9:7.

Ключовий момент другого сету стався у другомй його геймі. Коболлі вдалося врятувати свою подачу з потрійного брейк-пойнту, після чого вони з Бенчич взяли поспіль подачі Монфіса та Світоліної – 1:4.

У вирішальному супертай-брейку швейцарку та італійця було вже не зупинити. 5-10 – Світоліна і Монфіс завершили свій яскравий виступ у змішаному парному розряді US Open-2026.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $2,880,000

Півфінал змішаного парного розряду, 27 серпня

Еліна Світоліна (Україна)/Гаель Монфіс (Франція) – Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) 5:4(7), 1:4, 5-10

Змагання у змішаному парному розряді на американському мейджорі проходять до старту основних сіток турніру і проводяться за незвичайним регламентом – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначається тай-брейк, який проходить за звичайними правилами.

Суперники Бенчич і Коболлі у вирішальному матчі змагань визначаться в матчі Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія) – Мірра Андрєєва/Андрєй Рубльов (-).

Тріумфатори міксту отримають мільйон доларів призових.

Світоліна не зуміла стати другою українкою, яка здобула титул у змішаному парному розряді після Людмили Кіченок у 2023-му на Вімблдоні.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс у матчі 1/8 фіналу перемогли дует Александра Еала (Філіппіни)/Фелікс Оже-Альяссім (Канада), а у чвертьфіналі здолали перших ракеток світу в парному розряді чешку Катерину Синякову та британця Генрі Паттена.