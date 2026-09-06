Костюк вважається фавориткою матчу 1/8 фіналу US Open проти Носкової

Друга ракетка України Марта Костюк є фавориткою поєдинку 1/8 фіналу US Open проти чеської тенісистки Лінди Носкової.

Матч розпочнеться 6 вересня орієнтовно о 19:30 за київським часом на корті Louis Armstrong Stadium Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку, після чоловічого парного поєдинку Хеліоваара/Паттен – Арнальді/Штруфф.

На думку букмекерів, Костюк має більші шанси на успіх. За оцінками GGBET, на перемогу українки можна поставити з коефіцієнтом 1.78, звитяга Носкової оцінюється в 2.23.

Найбільш вірогідним рахунком за сетами вважається 2:0 на користь Марти (коефіцієнт – 2.73). На 2:1 – 4.09. Перемога Носкової 2:0 – 3.50, а 2:1 – 4.71.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 14:50 6 вересня та можуть змінюватися.

З анонсом поєдинку Костюк – Носкова можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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