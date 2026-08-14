Олійникова впевнено вийшла у друге коло турніру в Цинциннаті
Олександра Олійникова без проблем обіграла американську володарку вайлд-кард Ельвіну Калієву (120) на старті турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті і вийшла у друге коло змагань.
Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.
За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.
Олександра Олійникова (Україна) – Ельвіна Калієва (США) 6:4, 6:1
Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з "нейтральною" шостою ракеткою світу Міррою Андрєєвою.
Олександра провела свій дебютний матч у Цинциннаті.
Нагадаємо, що перший раунд в одиночному розряді в Цинциннаті вдалося подолати Ангеліні Калініній (51) та Дар'ї Снігур (45). Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) свої виступи розпочнуть із другого кола.