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Олійникова впевнено вийшла у друге коло турніру в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 23:36
Олійникова впевнено вийшла у друге коло турніру в Цинциннаті
Олександра Олійникова
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Олександра Олійникова без проблем обіграла американську володарку вайлд-кард Ельвіну Калієву (120) на старті турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті і вийшла у друге коло змагань.

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Перше коло, 14 серпня

Олександра Олійникова (Україна) – Ельвіна Калієва (США) 6:4, 6:1

Тенісистки зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з "нейтральною" шостою ракеткою світу Міррою Андрєєвою.

Олександра провела свій дебютний матч у Цинциннаті.

Нагадаємо, що перший раунд в одиночному розряді в Цинциннаті вдалося подолати Ангеліні Калініній (51) та Дар'ї Снігур (45). Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11) свої виступи розпочнуть із другого кола.

Цинциннаті Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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