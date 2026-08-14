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Швьонтек стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Торонто

Станіслав Матусевич — 14 серпня 2026, 02:32
Швьонтек стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Торонто
Іга Швьонтек
Getty Images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (8) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Торонто. У фінальному матчі вона обіграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну (2).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Фінал, 13 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися втринадцяте, полька виграла сьомий поєдинок.

Швьонтек здобула 26-й для себе титул WTA та 12-й на "тисячниках". Востаннє Іга тріумфувала у Сеулі у вересні минулого року.

За підсумками змагань у Торонто польська тенісистка підніметься на п'яту сходинку жіночого рейтингу та на десяту позицію Чемпіонської гонки.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Відкритої першості Канади Швьонтек перемогла Марту Костюк (11), а у півфіналі іншу українку, Еліну Світоліну (9). Тільки ці дві спортсменки в Торонто змогли взяти у чемпіонки по одній партії.

Торонто Єлєна Рибакіна Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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