Швьонтек стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Торонто

Польська тенісистка Іга Швьонтек (8) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Торонто. У фінальному матчі вона обіграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну (2).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Торонто, Канада, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Фінал, 13 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися втринадцяте, полька виграла сьомий поєдинок.

Швьонтек здобула 26-й для себе титул WTA та 12-й – на "тисячниках". Востаннє Іга тріумфувала у Сеулі у вересні минулого року.

За підсумками змагань у Торонто польська тенісистка підніметься на п'яту сходинку жіночого рейтингу та на десяту позицію Чемпіонської гонки.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Відкритої першості Канади Швьонтек перемогла Марту Костюк (11), а у півфіналі – іншу українку, Еліну Світоліну (9). Тільки ці дві спортсменки в Торонто змогли взяти у чемпіонки по одній партії.