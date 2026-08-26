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Соболєва поступилась "нейтральній" суперниці у відборі на US Open-2026

Денис Іваненко — 26 серпня 2026, 07:09
Соболєва поступилась нейтральній суперниці у відборі на US Open-2026
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (194) не змогла пробитись у друге коло кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, поступившись на старті змагань "нейтральній" Александрі Шубладзе (190).

Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 7:6, 1:6, 4:6.

За поєдинок українка три рази подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та записала собі в актив один брейк. Її суперниця виконала два ейси, сім помилок на подачі, а також зробила чотири брейки.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $108,000,000
Чвертьфінал кваліфікації, 26 серпня

Анастасія Соболєва (Україна) – Александра Шубладзе (-) 7:6, 1:6, 4:6

Зазначимо, що це було третє очне протистояння між тенісистками. До цього між ними зберігався паритет.

Нагадаємо, що двоє представників України змогли пробитись до другого кваліфікаційного раунду US Open. Це вдалось зробити Вероніці Подрез і Віталію Сачку.

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