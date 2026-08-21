Рибакіна не змогла вийти в півфінал у Цинциннаті та втратила шанс очолити рейтинг WTA

Друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна не змогла дограти чвертьфінальний матч турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті проти польки Іги Швьонтек (5).

За рахунку 1:4 у першій партії Рибакіна відмовилася продовжувати поєдинок через травму лівої ноги.

Єлена втратила шанс стати першою ракеткою світу за підсумками турніру в Цинциннаті. Для цього їй необхідно було виходити до фіналу змагань. Лідерка світового рейтингу "нейтральна" Аріна Сабалєнка завершила виступи на "тисячнику" в 1/8 фіналу.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Чвертьфінал, 21 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 4:1, відмова Рибакіної

Суперниці проводили чотирнадцятий очний поєдинок, полька здобула восьму перемогу. У півфіналі змагань Швьонтек зіграє проти американки Джессіки Пегули (3), яка напередодні впоралася зі своєю співвітчизницею Амандою Анісімовою (10).

Іга є чинною чемпіонкою турніру в Цинциннаті, а минулого тижня вона здобула титул на змаганні аналогічної категорії в Торонто.

Нагадаємо, що в ніч на 22 серпня свій чвертьфінальний матч у Цинциннаті проведе українка Марта Костюк (11). Її суперницею стане американка Коко Гофф (4). Із прев'ю до поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.