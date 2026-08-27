Подрез поступилася ексчетвертій ракетці світу в півфіналі кваліфікації US Open
Українська тенісистка Вероніка Подрез (132) не зуміла обіграти ексчетверту ракетку світу, переможницю US Open-2019 канадійку Б'янку Андреєску (183) у півфіналі кваліфікації американського мейджору.
Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 0:6, 3:6.
За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.
Вероніка Подрез (Україна) – Б'янка Андреєску (Канада) 0:6, 3:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Подрез втретє у сезоні та кар'єрі виступила у кваліфікації турнірів Grand Slam. На Ролан Гаррос українка поступилася у на старті, а на Вімблдоні здобула одну перемогу.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі кваліфікації US Open Вероніка обіграла американку Керолайн Доулгайд (245).