Чеський дует став переможцем міксту на US Open
Представники Чехії Кароліна Мухова та Якуб Меншик стали переможцями US Open-2026 у змішаному парному розряді.
У фіналі вони здолали швейцарку Белінду Бенчич та італійця Флавіо Коболлі, які у півфіналі переграли Еліну Світоліну та Гаеля Монфіса. Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 10:6.
Для Мухової та Меншика це перший титул серії Grand Slam у кар'єрі. Кароліна раніше доходила до фіналів Ролан Гаррос (2023) та Вімблдона (2026) в одиночному розряді.
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $2,880,000
Фінал змішаного парного розряду, 27 серпня
Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) – Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія) 3:6, 6:1, 6:10
Зазначимо, що змагання у змішаному парному розряді на американському "мейджорі" проводились за незвичайним регламентом – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначався тай-брейк.
Класичні правила були тільки у фіналі. Тріумфатори міксту отримають мільйон доларів призових.