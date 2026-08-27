Чеський дует став переможцем міксту на US Open

Представники Чехії Кароліна Мухова та Якуб Меншик стали переможцями US Open-2026 у змішаному парному розряді.

У фіналі вони здолали швейцарку Белінду Бенчич та італійця Флавіо Коболлі, які у півфіналі переграли Еліну Світоліну та Гаеля Монфіса. Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 10:6.

Для Мухової та Меншика це перший титул серії Grand Slam у кар'єрі. Кароліна раніше доходила до фіналів Ролан Гаррос (2023) та Вімблдона (2026) в одиночному розряді.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $2,880,000

Фінал змішаного парного розряду, 27 серпня

Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія) – Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія) 3:6, 6:1, 6:10

Зазначимо, що змагання у змішаному парному розряді на американському "мейджорі" проводились за незвичайним регламентом – до чотирьох виграних геймів у сеті. За рахунку 4:4 призначався тай-брейк.

Класичні правила були тільки у фіналі. Тріумфатори міксту отримають мільйон доларів призових.