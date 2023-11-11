Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги

Ексспівробітник популярного медіасервісу підтвердив інформацію, яка з'являлася в мережі раніше

Джерело - Трибуна.

Роман Тимощук в інтерв'ю Tribuna.com розповів про рівень гонорару коментаторів медіасервісу MEGOGO.

– Чи правда, що коментатори MEGOGO отримують 750 гривень за матч? – Так. У футбольній сфері це ні для кого не секрет. Принаймні так було. Не знаю, як зараз. Але для футбольної спільноти, для всіх, хто пов'язаний з телебаченням, з коментаторством, це не секрет. Не знаю, чи змінилась їх політика зараз, бо я не підтримую ні з ким контакти, окрім Роберто Моралеса.

Нагадаємо, торік цю саму суму озвучував Віктор Вацко, обурюючись, що через такий низький рівень зарплати коментатори змушені працювати на кількох роботах.

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