Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Вчора 14:30 544 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:26 18837
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:05 140518
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:46 10689
Лунін може продовжити кар'єру в Бундеслізі
Сьогодні 10:50 307
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
Сьогодні 10:14 1646
Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі
Вчора 20:08 1317
Колос переграв Минай у 14 турі УПЛ
Вчора 19:04 421
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Вчора 17:45 41971
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Вчора 16:00 18904
Блоги
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:05 140506
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Андрій Дунець
Сьогодні 10:14 1642
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 15:08 87065
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль Андрій Дунець
Вчора 14:35 851
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком Андрій Дунець
Вчора 13:45 684
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною
Сікан майстерним ударом головою вивів Шахтар вперед у матчі з Барселоною Андрій Дунець
07.11.2023 20:49 3320
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року
Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року Андрій Дунець
07.11.2023 19:11 2761
"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових
"Ти не кукурікай": Алієв жорстко звернувся до Фаріон, яка засудила російськомовних військових Андрій Дунець
07.11.2023 17:11 1892
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
07.11.2023 13:46 6144
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
07.11.2023 12:53 13904 1
Прямі трансляції

Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги

Ексспівробітник популярного медіасервісу підтвердив інформацію, яка з'являлася в мережі раніше
Сьогодні 10:14 Андрій Дунець 1646 0
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
#Megogo

Джерело - Трибуна.

Роман Тимощук в інтерв'ю Tribuna.com розповів про рівень гонорару коментаторів медіасервісу MEGOGO.

– Чи правда, що коментатори MEGOGO отримують 750 гривень за матч?

– Так. У футбольній сфері це ні для кого не секрет. Принаймні так було. Не знаю, як зараз. Але для футбольної спільноти, для всіх, хто пов'язаний з телебаченням, з коментаторством, це не секрет. Не знаю, чи змінилась їх політика зараз, бо я не підтримую ні з ким контакти, окрім Роберто Моралеса.

Нагадаємо, торік цю саму суму озвучував Віктор Вацко, обурюючись, що через такий низький рівень зарплати коментатори змушені працювати на кількох роботах.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 41971
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18837
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 140518
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 64369
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 87068
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 18904
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121631
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57473 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 99878 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24750
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36655
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31601