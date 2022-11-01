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Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах

Сьогодні 17:53 Андрій Дунець 83 0
Вацко: Канали створюють коментаторам такі умови, що вони мусять працювати на кількох роботах
#коментатори, #Віктор Вацко, #Юрій Кириченко

Джерело - Вацко Live.

Віктор Вацко вважає, що зарплатня коментаторів на українских телеканалах є занадто низькою.

Про це відомий коментатор розповів у етері Ютуб-шоу Вацко on air:

"Канали платять десятки мільйонів євро за придбання прав на телетрансляцію. Але на місцях створюють такі умови, що коментатори, які повинні доповнювати дорогий продукт, змушені працювати на кількох роботах.

Гонорар за трансляцію одного матчу – 750 гривень. Це шніцель і велике пиво в австрійському не найдорожчому ресторані. Скільки матчів за тиждень повинен прокоментувати коментатор, щоб нормально жити? Я відштовхуюсь від тисячі доларів. Згадаю ще фразу Селезньова про те, що чоловік має годувати сім'ю. Так, за 30 днів треба відпрацювати 50 матчів".

Нагадаємо, раніше Вацко надав розголосу історії з коментатором Юрієм Кириченком, який працював одночасно на двох матчах - на Мегого та Сетанті. Після цього Сетанта припинила співпрацю з Кириченком.

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