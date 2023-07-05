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Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО

А так усе добре починалося...
Сьогодні 23:00 Андрій Дунець 552 0
Збірна України пропустила від Іспанії 2 голи за 7 хвилин у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України дуже швидко втратила перевагу в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Європи.

Іспанці, пропустивши гол, майже миттєво оговталися.

Абель Руїс та Оіан Сансет провели свої м'ячі з інтервалом у 7 хвилин: на 17-й та 24-й відповідно.

Відео 1-го гола

Відео 2-го гола

Як підсумок, перевага "Фурії Рохи" - 1:2 після першого тайму.

Нагадаємо, Україна зусиллями Михайла Мудрика та Артема Бондаренка повела в рахунку вже на 13-й хвилині.

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