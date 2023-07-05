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Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО

"Синьо-жовті" першими сказали своє слово у грі
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Збірна України U-21 забила швидкий гол у півфінальному матчі Євро-2023 з Іспанією - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Михайло Мудрик, #Євро-2023 U-21, #Артем Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Україна швидко відкрила рахунок у матчі 1/2 фіналу молодіжного чемпіонату Європи проти однолітків з Іспанії.

На 13-й хвилині гри Михайло Мудрик на фланзі створив усі умови Артему Бондаренку для забитого гола.

Півзахисник фактично розстрілював ворота суперника.

Відео

Втім, уже до 24-ї хвилини збірна України програвала з рахунком 1:2.

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