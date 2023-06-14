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"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці

Верес врятувався, але пристрасті навколо клубу розпалились неабиякі
Сьогодні 20:29 🔥 381 0
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
#Верес, #Вірт, #Дмитро Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Світлана Вірт, дружина вже колишнього головного тренера Вереса, Юрія Вірта, не стримала емоцій після останнього матчу команди в сезоні.

Рівняни розгромили МФК Металург із рахунком 6:1, завдяки чому зберегли місце в УПЛ на наступний сезон, але після гри Вірт оголосив, що покидає клуб. Невдовзі дала про себе знати й кохана наставника, яка нецензурно звернулася до відомого блогера Дмитра Поворознюка (автора ютуб-каналу "Трендець"), що за сумісництвом був футболістом Вереса й теж пішов із команди після цього матчу.

"Чистий цирк, зрозумілий із самого початку. Не продавати, а посилюватись треба було футболістами, грошима, а не тік-токами. Але у президента інша думка, на жаль. Про який футбол ми говоримо?

На роботу беруть то б***й гендиректором, то амбасадорів, то блогера. Керівники мають бути професіоналами, фахівцями, а не аматорами.

Справа в тому, що спочатку для нього (Дмитра Поворознюка - прим ред.) був серіал, а потім захотілося більшого, але не розрахувало своїх сил, ну що ж, відступ!"

Оскільки мої коментарі дуже швидко цинкує його дружина Юлія (читай смішна, це для тебе) так ось, далі блогер поліз куди його не запрошували, а найголовніше подумав, що розумніше за усіх, і все хепі-енд. Поки що все, а далі в інтерв'ю розповім, як ця гн*да здала все керівництво, бо гн*да.

Я тебе, Юлія Поворознюк, і твого блогера так в***у, запам'ятаєш мене на все життя. І не забудь за своєю традицією скинути тренеру скрін, як ти завжди це робила, це не допоможе вам, хто має узнати ваші зливи, той узнає, будь упевнена", - написала Світлана у коментарях фанатського пабліка Вереса у фейсбуці.

Скріншоти

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