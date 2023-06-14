ЛНЗ здолав Інгулець і здобув путівку в УПЛ

ЛНЗ догравав матч у меншості

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у межах матчу-відповіді за вихід в УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

ЛНЗ догравав матч у меншості, на 92-й хвилині Іван Тищенко отримав червону картку.

Чемпіонат України - УПЛ

Плей-оф, 2-й матч

14 червня

ЛНЗ - Інгулець 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Савін, 2:0 - 30 автогол Коробенко, 2:1 - 51 Сітало

Склади команд:

ЛНЗ: Самойленко, Норенков (Синьогуб 90+5), Муравський (Тарасенко, 54), Лопирьонок, Солдат, Тищенко, Бойко, Копил (Шестаков, 54), Савін (Нехтій, 71) Хамелюк, Галенко (Нич, 54)

Запасні: Дубовий, Шеліхов, Євдокимов, Полюлях, Насонов, Долінський

Інгулець: Паламарчук, Ковальов, Козиренко (Сітало, 46), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Кравчук, 46), Клименко, Коробенко (Сидоренко, 79) Козак (Одарюк, 81), Запорожець, Марусич (Резепов, 75)

Запасні: Білик, Осипенко, Павлов, Ченбай, Мельничук

Попередження: Тищенко 24, Козиренко 41, Козак 55, Савін 60, Бойко 68, Шестаков 70, Кравчук 89, Тищенко 90+2, Норенко 90+5

Вилучення: Тищенко 90+2 (друга жовта)

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