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Вірт: Мені не соромно перед вболівальниками за жодну з ігор у другому колі

Вірт розповів про виступи Вереса в другій половині сезону УПЛ
Сьогодні 19:59 226 0
Вірт: Мені не соромно перед вболівальниками за жодну з ігор у другому колі
#Верес, #Юрій Вірт

Джерело - Чемпіон.

Юрій Вірт, який покинув посаду тренера Вереса, підбив підсумки другого кола для рівненської команди.

Про це він розповів після перемоги над Металургом у перехідних матчах за збереження місця в УПЛ (6:1).

"Якщо брати якість гри, то у другому колі вона була кращою. За жодну гру мені не може бути соромно перед вболівальниками. Нас ніхто легко не обіграв. Ми можемо згадати Шахтар, який забив на останніх хвилинах, Києву ми не забили пенальті, з Зорею не поставили два одинадцятиметрових.

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Друге коле було класним, але були індивідуальні помилки у досвідчених футболістів. Це призвело до того, що ми сьогодні грали стиковий матч", - сказав Вірт.

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