Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол

Гравець Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля знову критично висловився на адресу Андрія Шевченка через його непослідовну публічну поведінку.

Відповідний коментар Зозуля дав у великому інтерв'ю для SportArena.

"Я просто не хочу повертатися до цього... Ти йдеш в НОК – і поруч з тобою йдуть регіонали. Я навіть не знаю, як їх назвати. І потім знову вмикається дурачок: "Я нічого не бачив, нічого не знав, я футболіст і тільки граю в футбол".

Також не знав, що веде бізнес… З початку війни минуло 9 місяців, а він веде бізнес з людиною, яка повністю підтримує Путіна. Не копали б журналісти – далі б все працювало. Давай чесно казати. Думаєш, вийшов з тієї фірми? Та ну перестань. Давай знімемо рожеві окуляри й казатимемо: "Вийшов". Перевів на тьотю, дядю, куму, батька, свата і все. Багато є питань. Те ж питання з Інфантіно.

Таке відчуття, що коли він знаходиться в Україні… United24 дає 5 няньок йому, бігають за ним, фотографують, як правильно встати та сказати. Картинка – супер. Тільки виїжджає за кордон – починається така маячня. Ну просто болить, серйозно", - заявив Роман.