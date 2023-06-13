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Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол

Роман не полишає спроб достукатись до Шеви
Сьогодні 15:41 Андрій Дунець 4126 1
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол
#Роман Зозуля, #Андрій Шевченко

Джерело - Sport Arena.

Гравець Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля знову критично висловився на адресу Андрія Шевченка через його непослідовну публічну поведінку.

Відповідний коментар Зозуля дав у великому інтерв'ю для SportArena.

"Я просто не хочу повертатися до цього... Ти йдеш в НОК – і поруч з тобою йдуть регіонали. Я навіть не знаю, як їх назвати. І потім знову вмикається дурачок: "Я нічого не бачив, нічого не знав, я футболіст і тільки граю в футбол".

Також не знав, що веде бізнес… З початку війни минуло 9 місяців, а він веде бізнес з людиною, яка повністю підтримує Путіна. Не копали б журналісти – далі б все працювало. Давай чесно казати. Думаєш, вийшов з тієї фірми? Та ну перестань. Давай знімемо рожеві окуляри й казатимемо: "Вийшов". Перевів на тьотю, дядю, куму, батька, свата і все. Багато є питань. Те ж питання з Інфантіно.

Таке відчуття, що коли він знаходиться в Україні… United24 дає 5 няньок йому, бігають за ним, фотографують, як правильно встати та сказати. Картинка – супер. Тільки виїжджає за кордон – починається така маячня. Ну просто болить, серйозно", - заявив Роман.

Відео

Нагадаємо, місяць тому Зозуля розкритикував Шевченка за його зустріч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем, який підтримує повернення російських спортсменів до змагань.

Джокович: На жаль, війна в Україні триває дуже довго

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