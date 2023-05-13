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Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем

Роман знову публічно висловив претензії легенді українського футболу
Сьогодні 16:00 Андрій Дунець 128 0
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем
#Новак Джокович, #Роман Зозуля, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Гравець іспанського Райо Махадаонди, волонтер Роман Зозуля жорстко прокоментував поведінку володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка під час матчу Мілан - Інтер.

Нагадаємо, на півфінальному поєдинку Ліги чемпіонів Шева сидів поруч з іншим відомим уболівальником "россонері" - тенісистом Новаком Джоковичем. Легендарний футболіст та чинна перша ракетка світу давно товаришують, тож перед цією грою мило спілкувались та позували перед об'єктивами, а під час трансляції камера не раз їх вихоплювала.

"Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поруч із сербським тенісистом Новаком Джоковичем?
Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько, як би це сказати лагідніше - активні русофіли?
Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів з рф та рб в спорт?
Очевидно, що знав. Як і знав, що Абрамович працює в інтересах росіі, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року.
Як і знав, що Інфантіно повністю керований і корумпований росією, коли фотографувався з ним.
Як знав, що йде в НОК, який кишить колишніми регіоналами. І вийшов з нього лише після того, як це набуло гучного розголосу.

Чомусь Андрій Миколайович вперто робить вигляд, що його особисті інтереси, дружба і вподобання поза війною. Такий собі ситуативний патріотизм.
Ми вимагаємо від усього світу санкцій і недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів і змагань, а наш амабасадор тусить з основними адептами і пропагандистами протилежної точки зору. То чи адекватно після цього нас сприймають у світі?!

Я довго мовчав з цього приводу і навіть допускав, що людина могла помилитися, але зараз його помилки стали системними. То чи помилки це?!
І я не розумію, чому це влаштовує українських спортивних журналістів? По вашому це не на часі чи є інша причина…?" - зокрема написав Зозуля у своєму Facebook  (орфографію та пунктуацію збережено).

Серед претензій Зозулі до колишнього партнера по атаці київського Динамо є те, що його друг Джокович виступає проти санкцій щодо російських тенісистів у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Також Роман нагадує, що батько серба Срджан під час цьогорічного Australian Open "засвітився" в компанії людей, які явно висловлювали прихильність до країни-терориста.

Відео

У грудні минулого року Зозуля вже висловлював публічні претензії до Шевченка після спільної світлини останнього з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, який (як і вся організація) теж відомий своєю неоднозначною позицією щодо війни.

Пізніше Ведучий YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський поділився припущенням, що Зозуля заходився публічно виступати проти Шевченка через те, що Андрій свого часу нібито був проти, що Роман агітує гравців збірної України переказувати гроші на підтримку АТО.

Додамо, що нині Андрій Шевченко є амбасадором президентської платформи відновлення України United 24.

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