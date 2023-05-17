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Джокович: На жаль, війна в Україні триває дуже довго

Серб поділився думками про війну в Україні
Сьогодні 10:40 239 0
Джокович: На жаль, війна в Україні триває дуже довго
Фото: Getty Images
#Новак Джокович

Джерело - Corriere Dello Sport.

Перша ракетка світу Новак Джокович з Сербії розповів про своє ставлення до війни в Україні.

Відповідне інтерв'ю він дав Corriere Dello Sport.

"Як дитина війни, єдине, що я можу сказати, це те, що у війні ніколи немає переможця. Війна - це найпотворніша річ у житті, найгірший винахід людства, найгірша ідея в історії. Я бачив дві війни - громадянську в Югославії й натовські бомбардування Белграда. Я бачив страждання моєї родини, злидні моєї країни. 

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Війна - це щось набагато масштабніше, ніж усі ми, і можна тільки молити Бога, щоб вона закінчилася просто завтра. На жаль, війна в Україні триває дуже довго, і з кожним днем вона стає все більш руйнівною. Є зруйновані міста, обірвані життя, але є і збиток, який неможливо побачити, який залишиться надовго. Я читав статтю про наслідки військової травми: вона впливає на здоров'я, особливо на травлення.

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У мене були проблеми з мікробіомом, моя кар’єра пішла вгору тільки тоді, коли я виявив непереносність глютену і молочних продуктів. Це може бути пов’язано з війною. Але безумовно найстрашніше - це втратити кохану людину. Війна створює порожнечу в кожній родині. Ось чому я не можу підтримувати жодну війну проти будь-якої країни", - сказав Джокович.

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