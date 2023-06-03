Шевченко про благодійний матч у Лондоні: Хочемо зробити концерт для українців

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів президенту України Володимиру Зеленському на зустрічі з ним про благодійний матч у Лондоні, який він планує організувати разом з Олександром Зінченком.

Про це повідомляє Телеграм-канал Володимира Зеленського

"Думаю, це буде дуже гарний медійний знак для всіх, що ми об'єднались. Думаю, там буде дуже багато наших українських людей. Хочемо теж зробити концерт для них, об'єднати всю спільноту", - сказав Шевченко.