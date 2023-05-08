Джерело - Чемпіон.
Нападник київського Динамо Беніто відзначився приємним вчинком перед грою 25-го туру Української Прем'єр-ліги проти криворізького Кривбаса.
Нігерієць підійшов із українським прапорцем до місця на газоні стадіону "Гірник", де вже було встановлено декілька інших прапорців, і встромив у землю ще один, додавши після цього: "Слава Україні".
Відео
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, Беніто перебуває в системі Динамо з 2020 року, але за цей час провів за першу команду всього 9 матчів. Утім, у минулому турі 24-річний футболіст забив перший гол у складі "біло-синіх" - постраждала Ворскла.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua