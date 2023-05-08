Шанобливе ставлення іноземного футболіста до нашого національного символа

Джерело - Чемпіон.

Нападник київського Динамо Беніто відзначився приємним вчинком перед грою 25-го туру Української Прем'єр-ліги проти криворізького Кривбаса.

Нігерієць підійшов із українським прапорцем до місця на газоні стадіону "Гірник", де вже було встановлено декілька інших прапорців, і встромив у землю ще один, додавши після цього: "Слава Україні".

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Нагадаємо, Беніто перебуває в системі Динамо з 2020 року, але за цей час провів за першу команду всього 9 матчів. Утім, у минулому турі 24-річний футболіст забив перший гол у складі "біло-синіх" - постраждала Ворскла.

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