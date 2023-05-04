Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 24 турі УПЛ Ворскла вдома поступилась Динамо.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.
Відзначимо, що гра переривалась через повітряну тривогу.
Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 4 травня
Ворскла - Динамо Київ 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Степанюк, 1:1 - 24 Ванат, 1:2 - 48 Беніто
Ворскла: Ісенко, Феліпе (Скляр, 38), Пердута, Кравець, Бацула, Челядін, Павлюк, Сефері, Олійник (Лопес, 79), Кане, Степанюк.
Динамо: Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук Андрієвський, Беніто, Буяльський (Царенко, 81), Кабаєв (Волошин, 80), Ванат (Рамірес, 71).
Попередження: Челядін (26) – Ванат (7), Дячук (79).
Раніше Металіст 1925 розписав мирову з Рухом, а Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом.