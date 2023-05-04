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Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ

Друга поспіль перемога Динамо в УПЛ
Сьогодні 17:39 451 0
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
#Ворскла, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 24 турі УПЛ Ворскла вдома поступилась Динамо.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь киян.

Відзначимо, що гра переривалась через повітряну тривогу.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 4 травня

Ворскла - Динамо Київ 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Степанюк, 1:1 - 24 Ванат, 1:2 - 48 Беніто

Ворскла: Ісенко, Феліпе (Скляр, 38), Пердута, Кравець, Бацула, Челядін, Павлюк, Сефері, Олійник (Лопес, 79), Кане, Степанюк.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук Андрієвський, Беніто, Буяльський (Царенко, 81), Кабаєв (Волошин, 80), Ванат (Рамірес, 71).

Попередження: Челядін (26) – Ванат (7), Дячук (79).

Раніше Металіст 1925 розписав мирову з Рухом, а Інгулець в меншості втримав нічию з Кривбасом.

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