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Іконі стилю - 48! Легендарний гол Бекхема з центру поля

Сьогодні 14:02 Valeriy Ruchka 1970 0
Іконі стилю - 48! Легендарний гол Бекхема з центру поля

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 травня, легендарному півзахисникові збірної Англії Девіду Бекхему виповнюється 48 років. 

Він став одним з найталановитіших гравців свого покоління і назавжди вписав своє ім'я в історію футболу. За 10 років його кар'єри в клубі він став символом Манчестер Юнайтед, на якого хотіли бути схожими більшість молодих футболістів. Разом з тим Бекс став справжньою іконою стилю.

Його неймовірні штрафні надовго увійдуть в історію світового футболу. Але один з найпам'ятніших голів Девід забив у сезоні 1996/97 у ворота Вімблдону.

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