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Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі

Виглядає, як надійний план
Сьогодні 20:25 Андрій Павлечко 3403 0
Шанс для Мудрика: 5 українських тренерів, які повинні очолити Челсі
#Челсі, #Андрій Шевченко, #Грем Поттер, #Михайло Мудрик, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Клуб Михайла Мудрика вкотре звільнив тренера. Після поразки від Астон Вілли (0:2) боси Челсі виставили за двері Грема Поттера. Зараз у команди складне завдання: знайти тренера, який готовий очолити клуб посеред сезону. Ми вирішили спростити пошуки наставника для лондонців і запропонувати їм п'ять українських фахівців, які точно нині не зіпсують погоди на Стамфорд Брідж.

Віталій Кварцяний

У нещодавньому інтерв'ю Валерій Федорчук поділився своєю думкою про легендарного тренера Волині: "Кварцяний не такий жорстокий. Просто він людина такої харизми". До Луцька футболіста відправив Мирон Маркевич, напевне, щоб загартувати. Втім, Федорчук зізнався, що не хотів їхати до Кварцяного через його надмірний запал, але зібрав усі сили в кулак і пішов пакувати валізи.

Колишній гравець майже всіх львівських команд – не єдиний, хто не хотів грати під керівництвом Віталія Кварцяного. Таких безліч. У Челсі зараз проблема: в команду за шалені гроші їдуть всі, хто хоча б раз грав у футбол. Результат? Його можемо побачити у звільненні Грема Поттера, який обіцяв, що після Чемпіонату світу ми побачимо зовсім інший Челсі. І справді, лондонський клуб змінився і взявся за роль Робіна Гуда.

З приходом Кварцяного в команду футболісти будуть двічі думати, чи підписувати контракт із Челсі. Так аристократи почнуть економити гроші і, можливо, позбудуться баласту всередині, бо не кожен зможе витримати надмірні емоції коуча на тренуваннях і в матчах.

Федорчук також додав: "Після нього ти або граєш у гарних командах, або вже закінчуєш". Тож після призначення Віталія Кварцяного головним тренером Челсі можна чекати на масове завершення кар'єр молодих футболістів.

Олег Блохін

Олегу Володимировичу вже 70 років, але приклад Луческу показує, що в Блохіна може бути ще багато літ тренерської кар'єри попереду. Ігор Циганик якось сказав, що Блохін – перший "іноземний" тренер збірної України. Пояснюючи це тим, що, граючи й тренуючи за кордоном, легендарний динамівець набрався європейського менталітету.

В Челсі ж Блохін стане першим українським тренером, який принесе в команду не якийсь там дух переможців, а Золотий м'яч. Гравці Олімпіакоса, котрих колись тренував Олег Володимирович, розповідали, що той приносив свою знамениту нагороду на тренування, аби футболісти знали, на кого рівнятись.

Такий вчинок у Челсі одразу покаже футболістам, хто господар у роздягальні. Майже всі колишні тренери "аристократів" були з'їджені колективом через недостатній авторитет у футбольних колах. У Блохіна з ним все гаразд. Навіть якщо Кепа знову відмовиться виходити на заміну, (бо подейкують, він на пів ставки підробляє тренером у клубі й сам усе вирішує), то український фахівець власним его самотужки винесе його з рамки воріт.

"Якби він міг себе поцілувати, то зробив би це", – зазначив одного разу Ігор Суркіс. Натомість у Челсі роль "цілувальника Блохіна" може виконувати Михайло Мудрик, таким чином виборюючи місце в стартовому складі.

Руслан Ротань

Фото - УАФ

Якщо мова заходить про призначення нового головного тренера в команду, яка щойно його позбулася, то на думку відразу спадає Ротань. Жарти про роботу Руслана Петровича вже зайшли надто далеко, але зараз є реальна можливість піти з Олександрії непереможеним. У тренера в активі навіть з’явилась перемога: підопічні Ротаня в 19-му турі УПЛ розгромили Ворсклу (3:0) і забрали в нього можливість стати першим тренером, який програв 3 матчі з різними командами в різних країнах протягом тижня.

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А що, коли Ротань працює аж у трьох командах не задля кількості, а заради щільного графіку? Тоді Англія саме для нього! А якщо й цього буде замало, то завжди можна влаштуватися ще кудись. Тим паче, Руслан Петрович є найкращим варіантом тренера для Михайла Мудрика в Челсі.

Зараз активно шириться думка про оренду українця в клуб трішки нижчого рангу, ніж лондонці, але Ротань знає можливості Михайла. Мудрик був основним у збірній U-21, а зараз у національній. Челсі не повинен стати винятком. Тож Ротань в Англії – вигідний варіант для української сторони. Вже є навіть досвід матчу на лондонській арені, хоч і невдалий, але й Поттер не сяяв хорошими результатами.

Андрій Шевченко

Фото - Reuters

Ще після звільнення Тухеля з Челсі боси "синіх" одним оком глянули на Шеву. Тепер лондонці знову без тренера і, найімовірніше, в списку кандидатів фігуруватиме прізвище українця.

Шевченко-футболіст, на думку авторитетних видань, є одним з найгірших трансферів Челсі за всю історію. Тому призначення його головним тренером команди дасть можливість відробити всі борги перед клубом. Зараз його колишні перебувають не в найкращому становищі, їх потрібно рятувати.

В Андрія Миколайовича вже є рятівний досвід: після збірної України він прийшов на допомогу італійській Дженоа, яка була на межі пониження в класі. Однак після невдалого періоду Шевченка прибрали, поставили іншого, але й той не впорався зі завданням зберегти клуб у Серії А. Тому проблема була не в Шеві.

Відтоді фахівець ще ніде не працював. Мілан поки не планує звільняти Піолі, хоча вже ходили чутки про його відставку, а в київське Динамо не дуже хочеться. Челсі з таким підбором футболістів – чудовий шанс довести футбольній спільноті, що прекрасний етап у збірній України не випадковість, а результат кропіткої тренерської роботи.

Михайло Фоменко

Фото Євгена Кравса

Гра збірної України під керівництвом Фоменка "дуже" сподобалась українським уболівальникам. Найбільший захват викликали незрозумілі заміни та гра у двох опорних півзахисників. Михайло Іванович є прихильником філософії "аби не гірше". На думку відразу спадає епізод із матчу проти Польщі на Євро-2016, коли за рахунку 0:1 на користь суперників тренер випустив Тимощука для рекорду та для того, щоб не йти в останній штурм і не отримати ще один гол у свої ворота в контратаці.

Челсі зараз на 11-му місці в АПЛ, досі є шанси потрапити в зону єврокубків, але і клуби, які знаходяться вище, не збираються поступатись місцем. Тому краще сфокусуватись на тому, щоб не опуститися ще нижче. Фоменко – найкращий для цього варіант. У роздягальні висітиме напис "Краще синиця в руках, ніж журавель у небі", щоб гравці зайвий раз не бігли в атаку. До того ж лондонці мають багато гравців центру поля – лишень уявіть, якою насиченою буде опорна зона в Челсі під керівництвом Михайла Фоменка. Навіть Сидорчука зі Степаненком кликати не треба.

Андрій Павлечко, Чемпіон

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