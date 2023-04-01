Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео

Дуже не щастить Михайлові

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик двічі міг відкривати свій гольовий рахунок за Челсі у першому таймі матчу 29-го туру Англійської Прем'єр-Ліги проти Астон Вілли.

На 5-й хвилині український вінгер запресингував суперника в його штрафному майданчику, після чого пробив у голкіпера, а на 31-й хвилині не використав вихід сам на сам, завдавши дуже слабкого удару.

1-й момент

2-й момент

Після першої половини зустрічі Челсі поступався в рахунку - 0:1. А на 57-й хвилині, Коли Челсі пропустив удруге, Мудрика замінили.

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