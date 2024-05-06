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Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу

Сьогодні 12:44 202 0
Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу
#Хортинг

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хортингу стала найкращою в загальному заліку чемпіонату світу, що відбувся в Мілані.

  • Хортинг — це один із видів спортивних єдиноборств, який було створено в Україні.

Українці завоювали 107 нагород у змаганнях серед юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у розділах Боротьба, Сутичка, Поліцейський самозахист, Показовий виступ:

  • 58 золота
  • 34 срібла
  • 15 бронзи

Другу сходинку загального заліку посіли господарі турніру — італійці, третіми стали спортсмени з Франції. Загалом у чемпіонаті світу з хортингу брали участь 16 країн.

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