Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хортингу стала найкращою в загальному заліку чемпіонату світу, що відбувся в Мілані.

Хортинг — це один із видів спортивних єдиноборств, який було створено в Україні.

Українці завоювали 107 нагород у змаганнях серед юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у розділах Боротьба, Сутичка, Поліцейський самозахист, Показовий виступ:

58 золота

34 срібла

15 бронзи

Другу сходинку загального заліку посіли господарі турніру — італійці, третіми стали спортсмени з Франції. Загалом у чемпіонаті світу з хортингу брали участь 16 країн.