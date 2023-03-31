Добро переможе!

Джерело - United24.

Андрій Шевченко в межах урядового проєкту UNITED24 відвідав дитячу лікарню "Охмадит", де покопав м'яча з 6-річною Мариною.

Дівчинка, яка родом із Херсонщини, постраждала від ракетного обстрілу росії (терористичної країни). Внаслідок цього їй довелось ампутувати ногу.

Шевченко спочатку продемонстрував свою техніку, а потім намагався пояснити дівчинці, як правильно віддавати пас. Марина опиралась на протез, а передачі виконувала здоровою ногою.

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Нагадаємо, що на тлі цього всього президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах збирається допустити російських спортсменів до Олімпіади-2024 і вважає, що потрібно розрізняти тих, хто служить в армії за бажанням.

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